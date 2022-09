Londra. Esequie solenni della Regina Elisabetta II: FUNERALI DIRETTA LIVE

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2022 – 7:26

(mi-lorenteggio.com) Londra, 19 settembre 2022 - Centinaia di migliaia di persone si sono messe in fila in attesa di sfilare davanti alla bara della regina Elisabetta II. Sabato, tutti e otto i nipoti della regina Elisabetta II sono rimasti in veglia silenziosa accanto alla sua bara, concludendo un altro grande giorno in cui migliaia di persone sono venute a porgere i loro ultimi omaggi. Persone in lutto si sono accalcate in una fila che serpeggiava attraverso Londra, sopportando la notte più fredda della città da mesi e attese che si estendevano fino a 16 ore. I principi William e Harry rimasero in silenzio alle due estremità della bara, a testa china, per la veglia di 15 minuti nella vasta Westminster Hall dove la bara giace da mercoledì, mentre una fila di persone in lutto scorreva oltre il defunto monarca sdraiato -stato. La regina è deceduta lo scorso 8 settembre nella sua tenuta estiva negli altopiani scozzesi, all'età di 96 anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Londra dove, il 19 settembre, con le altre autorità straniere parteciperà alle esequie solenni di Sua Maestà la Regina Elisabetta II . Il Capo dello Stato nel pomeriggio è stato accolto dal Re Carlo III e della Regina consorte Camilla a Buckingham Palace per un ricevimento formale pre esequie, ricevimento a cui sono intervenuti i vertici politici del Regno Unito e i membri senior della Royal Family. Lo scorso 15 settembre, Mattarella ha avuto un cordiale colloquio telefonico con Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nel corso della conversazione, il Presidente Mattarella ha rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e sue personali per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato ha ricordato le visite della Sovrana in Italia e gli incontri personali nonché l'amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese negli anni del Suo Regno. Il Presidente ha, altresì, espresso a Carlo III voti augurali per l'inizio del Regno.

