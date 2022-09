Rho. Boom di adesioni ai concorsi comunali

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2022 – 17:43

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 settembre 2022 – Sono 1516 le persone che hanno aderito ai concorsi banditi nelle ultime settimane dal Comune di Rho. Un risultato notevole, che da un lato rende l’idea della forte domanda di lavoro in questo momento, dall’altro dimostra quanto sia ambito un posto nell’ambito dell’organico di Palazzo Visconti.

Nel dettaglio si tratta di 405 domande per Agente di Polizia locale di categoria C; di 589 domande per Collaboratore amministrativo di categoria B3; di 496 domande per Istruttore amministrativo di categoria C e di 26 per Istruttore tecnico di categoria C.

Per il concorso di istruttore tecnico, al fine di acquisire un numero maggiore di candidati, è stata disposta la riapertura dei termini per presentare la candidatura online con scadenza alle ore 23.59 del 29 settembre.

Le prove per la prima volta saranno svolte interamente con utilizzo di tecnologia digitale nell’ambito del percorso intrapreso per una Pubblica Amministrazione sempre più moderna, perseguendo al contempo l’esigenza di semplificare e velocizzare le procedure.

L’Ufficio Personale, che sta seguendo l’organizzazione delle procedure, sta per pubblicare sul sito internet del Comune ulteriori comunicazioni inerenti le modalità di svolgimento delle prove per le diverse figure professionali e ciascun candidato riceverà specifiche istruzioni nella sua casella di posta elettronica.