ROZZANO. FA INCIDENTE DA SOLO CONTRO MURO E SI INVENTA RAPINA, 40ENNE NEI GUAI

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2022 – 15:29

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 19 settembre 2022 – Da denunciante a indagato, nella serata di ieri un uomo italiano di 40 anni, C.M., ha chiamato il numero della centrale operativa della polizia locale sostenendo che nei suoi confronti si era consumata un’aggressione da parte di ignoti che lo avrebbero picchiato violentemente per poi rubargli la sua auto.

Immediatamente allertata, una pattuglia è intervenuta insieme al personale del 118 sul luogo in cui il denunciante aveva raccontato fosse avvenuto il reato. All’uomo che appariva visibilmente ferito alla testa è stato prestato il necessario soccorso e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas.

La versione dei fatti però non ha convinto gli agenti della polizia locale che hanno subito avviato le indagini per riscostruire l’accaduto rinvenendo poco dopo il veicolo, una Ford KA, distrutto contro il muro di un’azienda in via Marconi nella zona industriale della città.

Dagli accertamenti eseguiti anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, è emerso che diversamente da quanto denunciato, l’individuo aveva simulato il reato. In realtà l’uomo era rimasto ferito nell’incidente con la sua auto non essendosi verificata alcuna aggressione né rapina.

Il 40enne, risultato pregiudicato e alla guida senza patente, è finito così nei guai. Deve ora rispondere dell’accusa di simulazione di reato.

V. A.