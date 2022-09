VALLE CAMONICA. DUE INTERVENTI DI SOCCORSO IN CONTEMPORANEA

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2022 – 19:31

VALLE CAMONICA (BS), 19 settembre 2022 – Due interventi di soccorso in contemporanea oggi per la V Delegazione bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Breno. Intorno alle ore 13:00 la centrale operativa ha contattato i tecnici per un intervento in località Cervere, nel territorio del Comune di Darfo Boario Terme; poco dopo c’è stata un’altra attivazione per una richiesta nel comune di Angolo Terme. Nel primo caso, mentre era nel bosco un passante ha sentito qualcuno che chiedeva aiuto; si è avvicinato e ha visto un uomo a terra, in difficoltà; allora ha chiamato i soccorsi. La centrale ha attivato il Soccorso alpino, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre erano pronte a partire nel centro operativo di Esine. L’équipe sanitaria dell’elisoccorso ha accertato che l’uomo aveva riportato alcune ferite, tra cui un trauma cranico, in seguito a una caduta. È stato immediatamente portato in ospedale. Nell’altro intervento invece sopra Mazzuno, frazione di Angolo Terme, un ciclista di 29 anni era caduto e aveva riportato una sospetta frattura a una gamba. I soccorritori lo hanno raggiunto, immobilizzato e trasportato per un tratto con la barella; infine è stato portato in ospedale dall’elisoccorso di Bergamo di Areu.

