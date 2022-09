A Milano la prima sala cinema- ristorante d’Italia ospitata da Anteo Palazzo del Cinema

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2022 – 16:28

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2022 – Da sabato 24 settembre riprende a pieno regime la programmazione di Sala Nobel, la prima sala cinema- ristorante d’Italia ospitata da Anteo Palazzo del Cinema e curata da Eataly Milano Smeraldo. Nata nel 2017 dalla partnership delle due realtà milanesi, la Sala Nobel è un format innovativo di intrattenimento che sposa il piacere del cinema con quello del cibo di qualità. Dal lunedì alla domenica sarà possibile ritagliarsi un momento di gusto lasciandosi incantare dalle pellicole selezionate e assaggiando comodamente in poltrona le proposte dalla cucina di Eataly.

Le formule pensate ad hoc per la Sala Nobel sono l’aperitivo, dal venerdì alla domenica alle ore 18:00, la cena, dal lunedì alla domenica alle ore 20:00, oppure il pranzo in programma per il sabato e la domenica, alle ore 13:00, con menu da accompagnare a vini, birre e bibite della Carta Bere di Eataly.

Oltre alla programmazione regolare, sono previsti per settembre due eventi speciali con menu pensati ad hoc in abbinamento ai film. Si inizia martedì 27, alle ore 20:00, con la proiezione di “Moonage Daydream” di Brett Morgen, il primo film biografico autorizzato dagli eredi di David Bowie. Non un documentario, ma un’esperienza cinematografica immersiva osannata dalla critica internazionale. Eataly rende omaggio alla vita e alla creatività del Duca Bianco con uno speciale menu di tre portate per altrettanti luoghi topici della biografia di Bowie: Fish and Chips ovvero A London boy, Croque Madame nel Village ovvero New York e Dorayaki ovvero Like some cat from Japan.

Venerdì 30 settembre, alle ore 18:00, è poi la volta di “Jazz Noir – Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet” di Rolf van Eijk, un originale e appassionato film biografico dove l’indagine poliziesca è il pretesto per immergersi nella dolente intensità del celebre jazzista e trombettista. La proiezione – inserita nel programma di JAZZMI (https://jazzmi.it/events/jazz-noir-eataly/) – è accompagnata da un aperitivo interamente dedicato a Chet Baker. Per l’occasione il pubblico potrà degustare il cocktail “The Chet Baker” – ideato nel 2005 dal bar newyorkese Milk & Honey -, a base di rum scuro, punt e mes, angostura, miele e limone, in abbinamento a un aperitivo di Eataly con olive nocellara alla contadina, popcorn biologici saltati, patatine di verdure miste, mandorle e arachidi salate, salmone affumicato con pane tostato e cioccolato Venchi.

Con i suoi 18 posti, Sala Nobel è pronta ad accogliere il pubblico offrendo l’opportunità di vivere un momento unico nel suo genere, dove gastronomia e cinema si fondono tra loro regalando agli ospiti un’esperienza sensoriale a 360°.

I prezzi per vivere l’esperienza, comprensivi di film e pasto, variano da € 25 per l’aperitivo a € 40 per la cena e € 30 per il pranzo.

I biglietti sono acquistabili online al sito https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/.