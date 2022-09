Nonostante la riapertura dell’Ecocentro da lunedì 26 settembre, per il grande consenso ricevuto dagli utenti, il servizio di Ecopunto Itinerante verrà prorogato sino alla fine dell’anno (sarà prestato soltanto il mercoledì). Mentre non sarà possibile più conferire legno, inerti e verde (conferibili direttamente in Ecocentro).

Da ricordare infine che non servirà più la prenotazione telefonica.

Per ulteriori info: sustainability@amaga.it