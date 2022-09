FABRI FIBRA: questa sera con lui sul palco MADAME, LAZZA, GRIDO, COLAPESCE, DIMARTINO, MAURIZIO CARUCCI, DEDA

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2022 – 16:17

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2022. Il CARROPONTE di Sesto San Giovanni (MILANO) ospiterà questa sera la tappa milanese del tour di FABRI FIBRA, il rapper però non sarà solo e condividerà il palco con amici e colleghi come MADAME, LAZZA, COLAPESCE, DIMARTINO, MAURIZIO CARUCCI e DEDA.

Anche questa sera FABRI FIBRA e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “PROPAGANDA” (per settimane ai primi posti della classifica Earone e già certificato Platino) e il nuovo singolo “STELLE”, brani che fanno parte dell’ultimo disco di FABRI FIBRA “CAOS”, disco di Platino rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana.

FIBRA lo aveva dichiarato fin dall’inizio che questo tour sarebbe stato un vero e proprio show Rap (“per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”) e il suo pubblico ha non solo apprezzato ma completamente condiviso con lui lo spettacolo, partecipando senza mai fermarsi, città dopo città, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.

Questo il calendario del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

6 luglio LUGANO LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

12 luglio PARMA PARMA CITTÀDELLA MUSICA

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

22 luglio SARZANA (SP) MOONLAND FESTIVAL

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

26 luglio IGEA MARINA (RN) OLTREaMARE

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

15 agosto OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

16 agosto ALGHERO Alguer Summer Festival

10 settembre TORINO MONCALIERI RITMIKA FESTIVAL

11 settembre GENOVA GOA BOA

23 settembre MILANO CARROPONTE

26 settembre ROMA CAVEA

01 ottobre NAPOLI PALAPARTENOPE

03 ottobre FIRENZE TUSCANY HALL

22 ottobre BRESCIA Dis_Play NUOVA DATA

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it

L’ultimo album di FABRI FIBRA “Caos” è stato pubblicato lo scorso 18 marzo e ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica debuttando fin da subito in vetta alla classifica ufficiali album e vinili oltre ad essere stato il terzo miglior debutto a livello mondiale su SPOTIFY (tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia) ed essersi piazzato in vetta anche alla classifica degli album più ascoltati su AMAZON MUSIC (“CAOS” ha segnato il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma).

“CAOS” è il decimo lavoro di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” (disco appena ripubblicato che ha debuttato alla posizione n.1 della classifica VINILI e nella top10 degli album) e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno” e conferma il rapper (che ha venduto oltre 1 milione di copie) come uno dei pilastri del rap del nostro paese.

Avevamo lasciato Fabri Fibra alla fine del 2019 con gli ultimi appuntamenti legati al disco precedente, “FENOMENO”, quando la pandemia si è abbattuta su tutto il mondo. Questo album è frutto di questi 3 anni di isolamento (“tutti i miei dischi precedenti sono frutto di quello che vedevo all’esterno, questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me”), una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il là ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

“CAOS” (l’immagine della copertina, scattata sulla spiaggia di Grado, richiama un raro momento di pace raccontato in un film drammatico che si intitola “Galveston”) è un modo per mettere ordine dove c’è disordine (“Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore” racconta Fibra parlando della title track già certificata PLATINO).

17 canzoni che si sono ritrovate a parlare l’una con l’altra, episodi di una serie i cui temi centrali vanno dal successo e i suoi risvolti (“Amici o Nemici”), al ritorno nel rap game (“Goodfellas”, “Sulla Giostra”, “Demo nello stereo”) dalla fotografia dell’elettore disilluso (“Propaganda”) alla critica verso una società sempre più consumista (“El Diablo”), passando attraverso capitoli come “Cocaine” (“butto un po’ di politicamente scorretto nel rap game per vedere che effetto fa e non potevano che esserci due veri pistoleri del rap italiano a chiudere il pezzo”) e “Noia” (su un tappeto sonoro costruito su un sample di Miles Davis Fibra racconta “la noia che ti assale quando sei vittima della routine, anche quando dorata” chiudendo il brano con una perla di saggezza di Charles Bukowski), “Brutto Figlio Di” (“una critica alla società attuale”) e “Stelle” (“ripensare a quelle estati sul lungomare tra discoteche e palme”), “Pronto al Peggio” e “Fumo erba” (“volevo scrivere un pezzo che criticasse gli effetti negativi della marijuana dopo un uso prolungato”), “Nessuno” (“una storia di stalking narrata in prima persona”) e “Liberi” (“una canzone che parla dell’importanza di affrontare certi “momenti no” senza sentirsi dei perdenti”).

L’album si apre e chiude con un intro (che si apre con la voce di Gino Paoli che canta “Il cielo in una stanza”) e un outro (“qualcosa che ormai non si fa più dato che nessuno ascolta più i dischi per intero”) che prima tracciano il punto della situazione raccontando in pochi versi tutta la discografia di Fibra fino ad oggi e poi chiudono il disco ringraziando tutti quelli che hanno collaborato alla sua nascita, raccogliendo come in un puzzle, Guè e Salmo, Marracash, Colapesce e Dimartino, Francesca Michielin, Rose Villain, Ketama126, Neffa, Lazza, Madame e Maurizio Carucci degli Ex-Otago, artisti chiamati da Fibra a collaborare a questo decimo disco della sua carriera perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.

“il rap mi ha veramente dato tanto.

Solo grazie alla mia capacità di scrivere rime, farmi spazio con una penna, ho avuto modo di incontrare grandi artisti, collaborare con i miei miti del rap e avere oggi nel mio disco i più grandi rapper e artisti della scena. È una grande soddisfazione e lo devo solo a quello che ho dato io al rap e Il rap ora mi sta dando indietro. Oggi voglio essere d’esempio per tutti quelli

che vogliono seguire la strada del rap”.

FABRI FIBRA