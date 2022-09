(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 settembre 2022 – In occasione delle Giornate europee del patrimonio, il 24 e 25 settembre il Parco Archeologico di Ostia Antica ospita la mostra Alla scoperta dei siti “Marchio del patrimonio europeo”, un percorso di pannelli illustrativi attraverso il quale conoscere i 60 siti europei insigniti del prestigioso riconoscimento.

Il Marchio del patrimonio europeo è azione speciale di ‘Europa creativa’, il programma quadro della Commissione europea per la cultura e per il settore audiovisivo. Nato nel 2011, il Marchio viene attribuito a quei siti del patrimonio culturale europeo che possiedono un particolare valore simbolico o rivestono un ruolo importante nella storia e nella cultura d’Europa e mira a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all’Unione europea.

L’Area archeologica di Ostia antica è stato il terzo sito italiano ad aver ricevuto il Marchio (2019), dopo il Museo Casa De Gasperi (2014) e il Forte Cadine (2017). All’isola di Ventotene, nell’ambito della selezione 2021, il quarto ed ultimo premio che ha riguardato il nostro paese.

Redazione