Incidente mortale sul lavoro a Soresina, deceduto operaio 49enne; altri due gravi infortuni a Giussano (MB) e Viadana (MN)

(mi-lorenteggio.com) Soresina, 23 settembre 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.10, in via Marzabotto, 10, un operaio di 49 anni è deceduto mentre lavorava al tornio presso un’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, riportando ferite incompatibili con la vita. Inutili i soccorsi dei sanitari, intervenuti con l’elisoccorso e un’automedica, e dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, insieme al personale Ats, che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale sul lavoro.

Un altro grave infortunio sul lavoro è avvenuto stamane, alle ore 8.55, in via Viganò a Giussano dove un operaio di 57 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dopo esser caduto da piattaforma mobile, da altezza di circa 2,5 metri, riportando un grave trauma cranico.

Mentre, intorno alle ore 12.35, in via Cadorna, a Viadana (MN), nei presso di un campo dietro al cimitero, un operaio di 56 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona, dopo esser rimasto schiacciato dal mezzo sul quale stava operando.

V. A.