(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2022 – Un’auto della Polizia Locale, intorno alle ore 12.30 di oggi, mentre inseguiva un’Audi, che non si è fermata all’alt, giunta nei pressi dell’incrocio di piazza Oberdan si è scontrata con una Ferrari. Per l’impatto, l’auto della Polizia Locale si è ribaltata, terminando la sua corsa sul marciapiede, dopo aver urtato una moto. Due le persone ferite, una trasportata in codice giallo al Policlinico e l’altra, in codice verde al Fatebenefratelli.