Partirà il 19 ottobre da Torino il tour di REDI HASA

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2022 – 16:39

(mi-lorenteggio.com) Torino, 23 settembre 2022 – Partirà il 19 ottobre da Torino per poi proseguire in Italia e nelle principali città d’Europa, il tour di REDI HASA che presenterà dal vivo il nuovo progetto solista dal titolo “My Nirvana”. L’album – anticipato dal singolo “SMELLS LIKE TEEN SPIRIT” uscito lo scorso 16 settembre – è ispirato alle canzoni della leggendaria band grunge da cui l’artista ha da sempre tratto ispirazione e sarà pubblicato a novembre per Decca/ Universal, con la produzione di Ponderosa Music Records.

Redi sarà accompagnato da Valerio Daniele (chitarra & elettronica) e anticipa cosa aspettarsi dal nuovo live:

“Cercherò di essere fedele il più possibile a “My Nirvana” dal punto di vista musicale.

Durante il live non mancheranno “finestre di improvvisazione” per colorare i brani con sfumature che andranno dalla musica barocca al jazz, dal rock grunge impressionista,

all’elettronica che avrà un ruolo molto importante”

A due anni di distanza da “The Stolen Cello” (2020), Redi Hasa torna finalmente questo autunno a presentare il suo secondo album in veste solista. Ispirato – come il titolo evoca – alle canzoni dei Nirvana, i brani del disco ri-elaborano i pezzi più significativi della carriera del celebre gruppo grunge guidato da Kurt Cobain, a partire dai loro esordi alla fine degli anni Ottanta.

In “My Nirvana”, Redi Hasa reiventa le canzoni che hanno segnato un punto di svolta nella storia del rock mondiale e le trasforma dunque attraverso il sound unico e riconoscibile del violoncello in “polifonie monostrumentali”, in nuovi inni di dolcezza e struggimento.

Dal 19 ottobre REDI HASA sarà in tour nei club italiani ed europei: 19 Ottobre – Circolo dei Lettori – TORINO; 20 Ottobre – Sala Vanni – FIRENZE; 23 Ottobre Su:ggestiva Festival – ROMA; 12 Novembre Bozar Studio – BRUXELLES; 19 Novembre Frankfurter Hof – MAINZ (Germania); 20 Novembre Unterfahrt – MONACO (Germania); 21 Novembre – Columbia Theater – BERLINO (Germania); 22 Novembre – Kent Club – AMBURGO (Germania); 23 Novembre – Le Sunset – PARIGI (Francia); 24 Novembre – Linecheck – MILANO; 26 Novembre – Casa da Musica – PORTO (Portogallo); 28 Novembre Milano Jazz Club – BARCELLONA (Spagna). Biglietti disponibili sui principali circuiti di prevendita.

Biografia di Redi Hasa

Violoncellista e compositore, Redi Hasa nasce a Tirana nel 1977 da una famiglia di musicisti. All’età di sette anni inizia lo studio del violoncello, si forma presso la Virtuos School of Music di Tirana e in seguito presso l’Academy of Arts di Tirana, dove consegue il diploma nel 1998. Nello stesso anno vince una borsa di studio al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, dove consegue un ulteriore diploma di violoncello nel 2007.

Il talento di Redi Hasa è subito evidente nell’ambiente musicale pugliese, all’interno del quale riesce straordinariamente ad inserirsi costruendo col suo violoncello “polifonie monostrumentali”, dalle sfumature folk e da quelle più ardite della reinvenzione della tradizione.

Redi si esprime spaziando tra i generi e collaborando con diverse formazioni musicali già esistenti, come per esempio la Compagnia Delle Arti “Xanti Yaca”, tra i principali precursori del Rinascimento della musica tradizionale del Sud Italia e per due anni gruppo spalla degli Intillimani, o con l’Associazione Culturale Manigold, con la quale nel 2006 vince l’“Arezzo Wave Love Festival” ed è finalista nazionale al concorso “PrimoMaggiotuttol’anno”. Collabora inoltre con Enza Pagliara, voce storica della riproposta musicale salentina. Insieme all’organettista Claudio Prima fonda il progetto “Adria” nel 2005 e “Bandadriatica” nel 2006, partecipando a importanti festival e rassegne musicali in tutta Europa. Dal 2008 entra a far parte dell’organico della “Notte Della Taranta”, con direttori artistici Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic e Giovanni Sollima.

Dalla collaborazione con la cantante salentina Maria Mazzotta nasce nel 2010 il duo “Hasa-Mazzotta”, progetto che permette al musicista di esprimersi totalmente sia come compositore che come arrangiatore. Nel 2014 i due pubblicano “Ura”, disco che porta alla luce i legami possibili tra i repertori che navigano attraverso l’Adriatico unendo i Balcani e i Carpazi con le regioni del Sud dell’Italia.

Dal 2012 il pianista e compositore Ludovico Einaudi lo invita a suonare negli album “In A Time Lapse” (2013) ed “Elements” (2015). Il tour di “Elements”, a cui Redi Hasa prenderà parte come violoncellista, lo porterà a esibirsi nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, quali il Barbican di Londra, l’Olympia di Parigi, il Teatro Degli Arcimboldi di Milano.

Nel 2017 partecipa a “Carry Fire”, l’undicesimo album in studio della voce dei Led Zeppelin Robert Plant, in uscita il 13 ottobre. L’album, registrato insieme ai Sensational Space Shifters, ospita Redi Hasa al violoncello in 3 brani.

Tra gli altri, Redi Hasa ha inoltre collaborato con Kocani Orkestra, Boban Markovic, Eva Quartet, Bobby McFerrin, Fanfara Tirana, Luciano Biondini, Roberto Ottaviano, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Antonella Ruggiero, Roy Paci, Raiz.

