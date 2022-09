Roma Unplugged Festival: il primo festival sostenibile della capitale

Tre giorni di concerti, dibattiti, un live all’alba e visite guidate: un’occasione preziosa per scoprire o riscoprire attraverso l’esperienza del Festival un paesaggio unico al mondo.

“Lo spettacolo secondo natura”: non solo il titolo di una manifestazione, ma un vero e proprio format pensato e voluto per valorizzare e rispettare il luogo eccezionale che ospita l’incontro di musica e archeologia durante le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al patrimonio sostenibile.

I concerti prevalentemente acustici, la limitata amplificazione e la sobria illuminazione, gli incontri e i live in orari adatti a sfruttare la luce naturale, le visite guidate a piedi o in bici e la capienza di pubblico limitata: tutte azioni decise per ridurre al minimo l’impatto ambientale.