Milano. Truffe con la tecnica dell”investimento simulato’, 36enne in manette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2022 – Un uomo di 36 anni, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di aver truffato alcuni automobilisti fingendo investimenti simulati.

Tre gli episodi che gli vengono attribuiti, tra fine luglio e agosto, tutti avvenuti in zona Certosa.

Il 26 luglio, in via Mac Mahon, il tentativo di truffa era degenerato in una rapina: l’uomo aveva chiesto 150 euro per il danno al suo telefono cellulare. L’automobilista anziché pagare, aveva offerto al truffatore un nuovo cellulare da acquistare in un negozio. In tutta risposta lo aveva costretto, minacciandolo, a prelevare denaro da un bancomat.

Il 16 agosto, in viale Certosa, sempre dopo un investimento simulato, aveva chiesto 100 euro come risarcimento per la rottura degli occhiali e aveva dato il documento alla vittima che ne aveva fatto una foto. L’automobilista era andato al bancomat a prelevare. In quel momento, per caso, era passata una volante della polizia che la vittima aveva avvicinato. Il truffatore alla vista della pattuglia era fuggito, ma era stato identificato.

Il 25 agosto, in viale Certosa-Piazzale Accursio, l’uomo è stato visto mentre cercava di truffare tre persone.