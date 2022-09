POLITICHE GIOVANILI. ARTISTI DI STRADA, NUOVE POSTAZIONI NEI MUNICIPI 1, 2, 7 E 8

Milano, 24 settembre 2022 – In arrivo nuove postazioni per fare arte di strada a Milano. La Giunta ha deliberato l’aggiornamento dell’elenco degli spazi in cui è possibile esibirsi in città. Le proposte di modifica e le aperture erano state già approvate nell’ambito del Tavolo di monitoraggio e indirizzo, cui hanno preso parte a luglio le Associazioni rappresentanti degli Artisti milanesi, i rappresentanti dei Municipi e della Giunta.

L’aggiornamento riguarda in particolare i Municipi 1, 2, 7 e 8.

Nel Municipio 1, sarà chiusa la postazione di via Torino/angolo via Palla. E si procederà all’apertura di una postazione al Giardino Lea Garofalo.

Nel Municipio 2, saranno attivate le postazioni in piazzale Martesana, Parco Martesana, Parco Trotter, Parco Panza, via dei Transiti, via Sant’Erlembardo, largo Tel Aviv, piazza Fratelli Cervi, piazza Piccoli Martiri e via Don Orione.

Nel Municipio 7, saranno aperti nuovi spazi per espressioni artistiche in piazza delle Bande Nere, in via Osoppo, via F.lli di Dio angolo via Forze Armate, ingresso Parco delle Cave, piazza Po e piazzale Gambara.

Nel Municipio 8, sarà aperta una nuova postazione presso il Parco dei Triangoli in via Omodeo.

Le postazioni disponibili per l’esercizio delle prestazioni artistiche di strada possono essere consultate dagli utenti registrati sulla piattaforma Stradarte. Dallo stesso portale è possibile effettuare la prenotazione degli spazi.