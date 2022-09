(mi-lorenteggio.com) Agrate Brianza, 25 settembre 2022 – I Carabinieri di Vimercate, hanno tratto in arresto un ragazzo e una ragazza di 20 anni, ad Agrate Brianza, in quanto diverse chiamate sono giunte al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalavano la coppia, travisati da passamontagna e uno armato di pistola, aveva rapinato e minacciato alcuni passanti in pochi minuti.

I carabinieri li hanno arrestati nascosti dentro una scuola, meno di un’ora più tardi.