Albino. Incidente frontale mortale lungo la SS 671 della Valle Seriana, deceduto 28enne

(mi-lorenteggio.com) Albino, 25 settembre 2022 – Stamane, intorno alle ore 7.00, lungo la SS ex 671 della Val Seriana, nel territorio di Albino è avvenuto un grave incidente stradale tra un furgone e una vettura, in cui sono rimaste coinvolte 4 persone, delle quali, un 28enne, conducente dell’auto, è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi.

Gli altri tre coinvolti, gli occupanti del furgone sono una famiglia di Gandino – papà di 47 anni, mamma di 49 e figlio di 18 – che sono stati portati in ambulanza negli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas Gavazzeni di Bergamo, una in codice rosso, uno in verde e uno in giallo.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico della statale è stato temporaneamente bloccato.