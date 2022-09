Branzi. Incidente per un cercatore di funghi: soccorso dal Soccorso Alpino

(mi-lorenteggio.com) BRANZI (BG), 25 settembre 2022 – – Intervento oggi pomeriggio a Branzi per un cercatore di funghi che è scivolato nel bosco e ha riportato una probabile distorsione a un ginocchio. L’uomo, 47 anni, di Torino, è riuscito però a chiamare da solo i soccorsi e a chiedere aiuto. La centrale ha subito mandato sul posto i tecnici della VI Delegazione orobica del Soccorso alpino. Erano presenti i due turnisti e sei tecnici delle squadre territoriali. L’uomo è stato raggiunto, valutato dal punto vista sanitario, messo in sicurezza e trasportato per una quarantina di minuti con la barella portantina fino all’ambulanza. L’intervento è cominciato alle 14:00 ed è finito alle 16:30.

Redazione