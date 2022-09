Incendio alla Bottecchia, storico marchio di biciclette – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Caverzere – Ve, 25 settembre 2022 – Dal pomeriggio a Cavarzere (VE), cinque squadre di Vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato una fabbrica di biciclette, la Bottecchia, sita in via dell’Artigianano. In corso operazioni di spegnimento, anche con rinforzi da Rovigo e Padova.

. Il sindaco Pierfrancesco Munari ha invitato i cittadini “a chiudere le finestre e a evitare di avvicinarsi al rogo”. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada: “Invito i curiosi presenti in loco ad allontanarsi immediatamente”.

Alta la colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Redazione