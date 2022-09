(mi-lorenteggio.com) Salò, 25 settembre 2022 – Un ragazzo di 19 anni è morto, dopo esser stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gavardo, dopo un incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 24 settembre, in via Europa. Il giovane era a bordo di un’auto guidata da un amico che si è ribaltata in strada.