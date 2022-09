MILANO, 21ENNE URINA SULLA 87 E AGGREDISCE CARABINIERI: ARRESTATA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 settembre 2022 – Una ragazza di 21 anni, l’altra notte, sul bus 87, in via De Marchi, nella zona nord della città, ha dato in escandescenza urinando all’interno del mezzo pubblico.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma sono state aggredite. Uno militare è stato colpito uno con un pugno allo zigomo, un altro con un morso al polso, ma, i carabinieri sono riusciti a bloccarla, consentendo al bus di riprendere la corsa ed stata arrestata per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.