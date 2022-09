ALBAREDO (SO). SOCCORSO E TROVATO CERCATORE DI FUNGHI

(mi-lorenteggio.com) ALBAREDO (SO), 26 settembre 2022 – Intervento stasera, 26 settembre 2022, per i tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Il Soccorso alpino è stato contattato per il mancato rientro di un cercatore di funghi di 81 anni, residente in zona. Era uscito con un amico e poi, come spesso accade, si erano separati con l’intenzione di ritrovarsi più tardi. Quando però l’amico ha visto che non arrivava, si è preoccupato e ha chiesto aiuto. La centrale allora ha attivato i soccorsi: sono partiti dieci tecnici della Stazione di Morbegno, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. Nel frattempo, l’uomo è stato trovato da due persone che erano in un alpeggio vicino, in località Alpe Lago, a 1500 metri circa di quota. Era scivolato per alcuni metri ma nonostante questo era in condizioni abbastanza buone. Le squadre lo hanno raggiunto, valutato nella parte sanitaria e accompagnato all’ambulanza; dopo gli accertamenti ha deciso di rientrare per conto proprio con i familiari, che intanto lo avevano raggiunto. L’intervento è cominciato intorno alle 18:20 ed è terminato poco prima delle 21:00. Il cambio di stagione modifica anche i comportamenti corretti da tenere quando si va in montagna: per esempio, diminuiscono le ore di luce a disposizione e quindi è opportuno calcolare bene i tempi; inoltre è sempre raccomandato prestare grande attenzione anche alle calzature e all’abbigliamento.

Redazione