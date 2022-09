Buccinasco – Divieti di sosta per lavaggio strade da ottobre a dicembre

Buccinasco (26 settembre 2022) – Come già dall’anno 2020 e come indicato nei cartelli stradali, dal mese di ottobre sino alla fine del mese di dicembre – e solo in alcune zone della città – tornano i divieti di sosta per il lavaggio strade per garantire una pulizia efficace di strade e marciapiedi nel periodo di caduta delle foglie.

Raccomandiamo di fare attenzione ai cartelli (presenti tutto l’anno) dove è indicato il giorno e l’orario del divieto, valido solo per questo periodo. Si ricorda che il divieto vige per tutta la durata indicata nel cartello (e non solo fino al passaggio del mezzo): le auto quindi non devono essere parcheggiate anche se sono evidenti i segni della spazzatrice perché talvolta, nel periodo di maggior caduta delle foglie, un solo passaggio non è sufficiente.

Di seguito l’elenco delle vie dove sono previsti i divieti a partire da lunedì 3 ottobre e fino al 31 dicembre:

1° Maggio – Albinoni – Alpini – Bologna – Boito – Cherubini – Cadorna – Corelli – Costituzione –

Diaz – Di Vittorio – F.lli Cervi – F.lli di Dio – Garibaldi – Guido Rossa – Indipendenza – Lombardia –

Lomellina – Mantegna – Micca – Morandi – Nanetti – Padre Pio da Pietralcina – Paganini – Papa

Giovanni XXIII – Passeggiata Rossini – Pergolesi – Roma – Romagna – Rossini – Salieri – San Marino

– Scarlatti – Solferino – Stradivari – Tobagi – Val d’Ossola – Valtellina – Vivaldi – Vittorio Emanuele

Attenzione! Controllare i cartelli per giorno e orario