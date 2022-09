Domenica 26 marzo 2023 si corre a Vigevano la 16^ Scarpadoro 21K-10K-5K!

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 26 settembre 2022 – Nel 2023 l’appuntamento con la 16^ Scarpadoro sarà ancora una volta l’ultima domenica del mese di marzo, il 26 marzo appunto, giornata che notoriamente annuncia l’inizio della nuova stagione con l’entrata in vigore dell’Ora Legale.

Vigevano quella domenica si sveglierà quindi con la sedicesima edizione della mezza maratona e di tutte le altre gare sorelle come le non competitive di 10,2 e 5 chilometri, e la Scarpadoro Ability, la gara riservata ai disabili che dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria torna a coinvolgere persone con disabilità per offrire una giornata di sport e divertimento.

La Storia – Scarpadoro continua così la sua tradizione di gara di inizio primavera e porta avanti la storia di un marchio che circola a livello nazionale ed internazionale da oltre 42 anni. Da quel lontano aprile 1980 quando Atletica Vigevano e il suo patron Gianni Merlo decisero di inventare una kermesse su strada di 7 chilometri per esaudire il desiderio del due volte campione olimpico Sebastian Coe (oggi alla guida di World Athletics, la Federazione Mondale di Atletica Leggera), che era in cerca di una gara in Italia su quella distanza proprio nel periodo di Pasqua. La prima edizione della Scarpa d’Oro si disputò così il 7 aprile del 1980, giorno di Pasquetta, e il nome della manifestazione fu coniato in onore di quella tradizione calzaturiera di cui la città di Vigevano ne traeva vanto.

Nel 2006 la manifestazione si trasformò in una mezza maratona, questa volta per esaudire le molte richieste del vasto popolo di amatori, all’epoca in forte ascesa, e per coinvolgere su distanze minori anche appassionati e famiglie.

Il percorso – Tornando ai giorni nostri, sarà ancora una volta lo stadio Comunale Dante Merlo ad accogliere la partenza, unica, delle tre corse prevista per le ore 9.30 e il flusso ininterrotto di arrivi che daranno vita ad una grande festa del running e dello sport. Invariato sarà il percorso che come sempre attraverserà il centro storico di Vigevano nei primi 5 chilometri, con passaggi molto suggestivi nel Castello Sforzesco, lungo la Strada Coperta sopraelevata e in Piazza Ducale, per poi sfogarsi in aperta campagna, lungo corsi d’acqua, canali, e cascine, all’interno del Parco del Ticino.

Le iscrizioni apriranno a breve e tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.scarpadoro.it

Il nuovo progetto – Nel frattempo, Atletica Vigevano annuncia la nascita della prima sezione Assoluti-Master. Il progetto verrà presentato mercoledì 28 settembre alle ore 18.30 al ‘Dante Merlo’. Questa nuova sezione nasce dalla volontà della società di arricchire la sua offerta e dalla consapevolezza di poter rappresentare, grazie alla sua storica esperienza, un importante punto di riferimento per tutti coloro che coltivano il desiderio di mettersi alla prova in questo sport, seguiti nei loro allenamenti da tecnici FIDAL. La ‘regina degli sport si ama a qualsiasi età’: questo è il motto che il progetto di Atletica Vigevano vuole trasmettere, quello di uno sport alimentato da valori positivi, di condivisione, di squadra e passione.