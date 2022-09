Elezioni. Gli eletti ai collegi uninominali in Lombardia alla Camera e al Senato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2022 – Gli eletti in Lombardia per il centrodestra sono: Cristina Rossello, Laura Ravetto, Marco Osnato, Riccardo De Corato, Maria Benedetta Lucrezia Mantovani, Simona Bordonali, Giangiacomo Calovini, Maurizio Casasco, Camera Rebecca Frassini, Alessandro Sorte, Andrea Pellicini, Paola Frassinetti, Carmine Fabio Raimondo, Nicola Molteni, Andreina Silvana Comaroli, Andrea Dara, Enzo Maurizio Lupi, Alessandro Cattaneo e Giancarlo Giorgetti. Per il centrosinistra invece sono stati eletti Bruno Tabacci e Benedetto Della Vedova.

In Senato per il centrodestra sono stati eletti Isabella Rauti, Ignazio Benito Maria La Russa, Daisy Pirovano, Giulio Maria Terzi di Sant’Agata, Stefano Borghesi, Licia Ronzulli, Daniela Santanché, Gian Marco Centinaio, Massimiliano Romeo, Silvio Berlusconi. Per il centrosinistra è stato eletto Antonio Misiani.

