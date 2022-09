Incidente sul lavoro a Lonato del Garda (BS), grave operaio schiacciato da muletto

(mi-lorenteggio.com) Lonato del Garda, 26 settembre 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.00, in via Pasini, in un’azienda siderurgica, per cause in fase di accertamento, un operaio di circa 50 anni, è rimasto schiacciato da un muletto, riportando un grave trauma toracico. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Poliambulanza, mentre, le forze dell’ordine e il personale dell’ATS stanno facendo tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.