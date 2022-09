La Mostra Zootecnica di Clusone compie 70 anni: il programma

(mi-lorenteggio.com) Clusone, 26 settembre 2022 – Da sabato 1 a lunedì 3 ottobre è in programma negli spazi della Casa dell’Orfano nella Pineta di Clusone la tradizionale Mostra Zootecnica di Clusone,

iniziativa che quest’anno taglia il traguardo delle settanta edizioni.

Si tratta di una manifestazione storica, con un calendario ricco di importanti eventi: il Gran Galà del sabato ripetuto in parte sabato mattina, la rassegna degli haflinger con una cinquantina di cavalli, la mostra bovina con oltre cento capi, e come sempre tanti piccoli animali: caprette, asinelli, galline ornamentali, conigli e, per la prima volta,

la pecora dal muso nero.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà come di consueto attivo il servizio di ristorazione con piatti tipici della tradizione.

PROGRAMMA

Sabato 1 ottobre:

– 57^ rassegna puledre Haflinger 30 mesi.

– dalle ore 16.00 alle ore 18.00: per i più piccoli Battesimo della Sella

– dalle ore 20.30: Galà Equestre

Domenica 2 ottobre:

– 28^ mostra Interregionale Cavallo Haflinger

– dalle ore 10.00: Sfilata Equestre per le vie della città di Clusone

– alle 10:30 Galà Equestre

– dalle 10.00 alle 18.00: laboratori per bambini a tema natura e animali

– dalle 10.30: Galà Equestre

– dalle ore 15.00 alle 17.00: Battesimo della Sella

– per tutto il giorno esposizione pecora naso nero del Vallese, avicoli ornamentali, conigli varie razze, asinelli, capre, pecore.

Sabato e domenica: esibizione Fast Blade ASDC, un gruppo di amici uniti da una grande passione: il Timbersport!

Le ragazze di Asso Mostre faranno animazione per i bambini.

Lunedì 3 ottobre:

– 70^ Mostra Bovina – gara di mungitura

– 23^ Mostra interprovinciale Pecora Bergamasca con dimostrazione tosatura

Per tutta la durata della manifestazione:

– servizio ristorazione

– 21^ mostra mercato prodotti alimentari locali

– 65^ mostra meccanizzazione agricola

INFO UTILI

– Parcheggi:

Obbligo utilizzo dei parcheggi dedicati, indicati sul sito del comune di Clusone.