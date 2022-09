Manutenzione del Molgora e del Molgoretta: al via i lavori sull’alveo

Il Sindaco Mandelli: “Competenza e fondi regionali, le mie segnalazioni hanno posto l’attenzione”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 settembre 2022 – “Le mie segnalazioni trasmesse nel 2020 ai vertici di Regione Lombardia hanno posto l’attenzione sulla necessità di un intervento manutentivo sui torrenti Molgora e Molgoretta. Oggi, grazie al progetto di manutenzione straordinaria redatto dal Consorzio Est Villoresi, assistiamo ai lavori: un risultato che metterà ulteriormente in sicurezza il nostro paese”.

Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, a seguito dei via ai lavori che da alcuni giorni stanno interessando l’alveo torrentizio del Molgora e Molgoretta, torrenti entrambi di competenza regionale. Complessivamente, Regione Lombardia investirà 300mila euro lordi per opere che saranno concentrate in quattro differenti punti del territorio di Usmate Velate. Prevalentemente verrà operata una significativa pulizia del verde e in alcuni tratti sarà realizzata una scogliera antierosione e di consolidamento della sponda.

Già nel giugno del 2020, il Sindaco Mandelli aveva scritto al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per “sollecitare una serie di interventi non più rinviabili” ricevendo la rassicurazione di un intervento manutentivo.

“Grazie alla disponibilità all’ascolto dimostrata dai tecnici di Regione Lombardia, ora vediamo muoversi la macchina dei lavori – commenta il Sindaco Mandelli – Il Comune di Usmate Velate, negli anni, è sempre intervenuto nel limite delle proprie possibilità, ma la competenza della manutenzione dell’alveo torrentizio spetta a Regione Lombardia che ora se ne sta facendo carico”.