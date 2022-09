ACCORDO TRA ACQUAWORLD E IL COMUNE DI CONCOREZZO: I RESIDENTI ENTRANO NEL PARCO CON IL 40% DI SCONTO

(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 27 settembre 2022 – Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, in collaborazione con il Comune di Concorezzo, annuncia di aver introdotto una promozione speciale dedicata ai residenti, che potranno acquistare i biglietti di ingresso al parco con uno sconto del 40%.

L’iniziativa è valida per l’acquisto dei biglietti effettuato esclusivamente presso le biglietterie, semplicemente mostrando un documento dimostrativo della residenza.

“Questa nuova promozione”, dichiara Guido Zucchi, CEO di Acquaworld, “che è stata voluta e concordata con l’Amministrazione Comunale, offre la possibilità alle famiglie e ai ragazzi di Concorezzo di accedere ad un luogo di svago e divertimento aperto tutto l’anno in modo sicuramente più economico e quindi, conformemente alla nostra vocazione di centro ludico ricreativo, con maggiore frequenza e ripetitività. Basti pensare che, applicando lo sconto del 40% al nostro biglietto di ingresso di 2 ore, un cittadino di Concorezzo potrà accedere al parco a soli 9,60€”.

Utile da sapere:

• Come Raggiungere Acquaworld

 In auto:

da Milano: prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo

da Bergamo: prendere autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate

 Con i mezzi pubblici:

dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

• Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di Acquaworld.

A proposito di Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di sostegno del fondo, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità, offrendo ai clienti una esperienza di qualità anche attraverso l’introduzione di nuove attrazioni.