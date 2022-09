Domenica 2 ottobre: dalla Brianza e da Rho biciclettate con meta Villa Arconati FAR di Bollate

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 settembre 2022 – Domenica 2 ottobre un palinsesto di iniziative animerà la giornata con un ideale filo rosso tra Ville di Delizia e Territorio, offrendo eventi diffusi. In bicicletta e a piedi e-pic land e Fondazione Augusto Rancilio (FAR) invitano tutti a scoprire le bellezze di un palcoscenico unico e variegato: le terre che abbracciano la Brianza, nell’ambito del progetto Ville Aperte, i territori attigui e il nord-ovest milanese. La meta: Villa Arconati FAR a Castellazzo di Bollate, in una giornata di apertura straordinaria per esplorarne i teatri, i laghetti, i labirinti vegetali. Non solo, in cartellone anche talk, laboratori e momenti conviviali. Le attività sono gratuite previa registrazione.

TOUR IN BICI E PASSEGGIATE

Due i TOUR IN BICICLETTA programmati nella giornata, che con diverse partenze e itinerari raggiungeranno Villa Arconati FAR di Bollate.

Da Rho: partenza alle 10 dal Palazzo Comunale, si prosegue poi per Villa Burba (Rho), Villa Litta (Lainate) e Villa La Valera (Arese). Link per le iscrizioni: https://bit.ly/TourInBici_DaRho_a_VillaArconati

Da Monza: partenza alle 10 dalla Villa Reale per proseguire lungo il Villoresi e attraverso il Parco delle Groane, con un passaggio a Villa Bagatti Valsecchi (Varedo). Link per le iscrizioni: https://bit.ly/TourInBici_DaMonza_a_VillaArconati

Ad accompagnare i partecipanti le Guide di Fiab Rho e Fiab Monza insieme ad esperti del territorio.

Destinazione Villa Arconati FAR anche per la PASSEGGIATA D’AUTUNNO AL CASTELLAZZO DI BOLLATE con partenza alle 9,30 dalla stazione FNM di Bollate Nord. Durante il percorso volontari del Parco delle Groane, del comune di Bollate e di FAR saranno i ciceroni che accenderanno gli animi con informazioni e narrazioni in ambito naturale, storico e culturale. Link per le iscrizioni: https://www.eventbrite.it/…/biglietti-passeggiata…

Brevi passeggiate per tutti organizzate all’interno del Giardino di Villa Arconati FAR, con guida, completano il programma.

La Villa resta raggiungibile ovviamente anche in autonomia, in treno e in auto.

IN VILLA | INCONTRI

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, incontro a cura del regista e attore, Massimiliano Finazzer Flory sul tema dell’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni, in collaborazione con l’Università Statale di Milano.

Ore 11 | Sala Museo. Link per le iscrizioni: https://bit.ly/3urbUbe

IN VILLA | LABORATORI DIDATTICI PER I PIU’ PICCOLI

Artoo. Le meraviglie della natura – L’arte raccontata dai bambini – dai 3 ai 7 anni

Bambini e genitori sono invitati alla caccia al tesoro delle meraviglie nascoste nel parco, da raccontare all’orso Artoo. Due i turni di laboratori alle ore 16 e alle 17. A cura di Alchemilla Cooperativa Sociale.

Link per le iscrizioni: https://bit.ly/Artoo_LeMeraviglieDellaNatura

Book-Land, una biblioteca nel bosco – Letture con accompagnamenti teatrali – dai 6 ai 13 anni.

Torna Arconati for Kids con una proposta per tutta la famiglia: una EcoBiblioteca nel bosco, con tanti titoli e idee per parlare di sostenibilità e futuro. Un’esperienza al ritmo lento della natura e del bosco autunnale, per liberare l’immaginazione tra una pagina e l’altra. Dalle ore 14. A cura di Stripes. Link per le iscrizioni: https://bit.ly/Book-land_laboratorio_per_bambini

Per eventuali aggiornamenti si consiglia di far sempre riferimento al programma attività dettagliato su Facebook alla pagina-evento: E-PIC LAND X VILLE APERTE e su https://www.eventbrite.it/o/e-pic-land-47986962723

Tutte le attività sono GRATUITE con PRE-REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA* e sono a numero limitato.

*In assenza di registrazione nominativa sarà necessario acquistare il biglietto di Ingresso.

**La registrazione dà accesso al Giardino con visita guidata breve.

Il piano Nobile e la mostra di Arte contemporanea “On The Edge Of Time” sono visitabili solo con biglietto di ingresso con visita libera o guidata prenotabili online https://bit.ly/ticketsFAR