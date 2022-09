E’ attivo il nuovo canale Instagram del Comune di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 settembre 2022 – Si aprono le porte di un nuovo canale social del Comune di Rho: da oggi, 27 settembre, è attivo infatti comune_rho_official su Instagram. Il primo post è dedicato proprio all’apertura del Palazzo comunale in occasione delle visite guidate gratuite in municipio con Ville Aperte in Brianza organizzate dal Tourist Infopoint con guide del Liceo Rebora. L’iniziativa si è svolta lo scorso fine settimana e si ripeterà sabato e domenica prossime, 1 e 2 ottobre.

“Vogliamo aggiungere un nuovo canale per continuare a informare i cittadini e renderli partecipi di quanto avviene in città – dice Maria Rita Vergani, vice sindaco e assessore alla Comunicazione -. Nuovi strumenti social come il canale Instagram sono un aiuto per “Accorciare le distanze”, slogan del nostro programma elettorale, e per rimanere vicini e in contatto con il maggior numero di cittadini. Rappresenta inoltre una vetrina per promuovere tutte le attività, gli eventi e i servizi che offre la nostra città”.

Su Instagram il Comune di Rho è già presente con i profili istituzionali di Biblioteca VillaBurba, che pubblica aggiornamenti su libri ed eventi, e Rho_nel_mondo, curato dal Tourist Infopoint, che rilancia e promuove angoli insoliti e prospettive inedite della città.

Il nuovo profilo Instagram del Comune di Rho si va ad aggiungere a quelli già presenti su Facebook, Youtube, Whatsapp, Telegram e alla newsletter settimanale del giovedì “Eventi e notizie”.

Qui i dettagli e informazioni per seguirle:

-Instagram: comune_rho_official