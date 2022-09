Gadget per i motociclisti: i migliori articoli personalizzati

Milano, 27 settembre 2022 – Anche gli appassionati di due ruote possono essere sedotti e conquistati con una strategia di marketing basata sulla diffusione di gadget personalizzati. Ogni volta che un’azienda decide di ricorrere ai gadget promozionali per sfruttarli a scopi pubblicitari, è molto importante essere consapevoli delle caratteristiche del target a cui ci si rivolge. Infatti, tanto più è ampia e variegata la clientela quanto più i prodotti selezionati devono essere in grado di soddisfare tutti. Diverso è il discorso, invece, quando ci si rivolge a un target ben preciso, come può essere – appunto – quello dei motociclisti. In questo caso conviene fare affidamento su prodotti che possano colpire l’attenzione e che abbiano una effettiva utilità pratica per coloro che li riceveranno. È il caso, per esempio, degli scaldacollo personalizzati .

I gadget personalizzati per gli appassionati di modo

Quando si tenta di catturare l’attenzione di consumatori che nutrono una particolare predilezione per le due ruote, è consigliabile optare per gadget ad hoc. Si pensi, per esempio, a una carrozzeria, o anche solo a un negozio che vende pezzi di ricambio o caschi. A prescindere dalla condizione di partenza, c’è bisogno di una soluzione in grado di attirare la curiosità del pubblico. Come si è detto, se si punta a un segmento di clientela specifico si ha la possibilità di effettuare degli acquisti mirati, anche dal punto di vista delle soluzioni di personalizzazione. Il ritorno sarà ottimale, proprio perché si è certi di non sbagliare il bersaglio.

Che cosa scegliere: i caricatori da viaggio

Un caricatore solare è il gadget ideale per i bikers che sono appassionati di tecnologia. Si tratta di un prodotto che non è solo funzionale ma che ha anche il pregio di essere ecologico. Nello specifico, stiamo parlando di un power bank a energia solare per il quale non c’è bisogno nemmeno di una presa di corrente proprio perché viene ricaricato dalla luce del sole. Ci sono modelli che, per di più, possono trasformarsi in piacevoli oggetti di arredamento, magari perché sono a forma di fiore o di albero. Nel caso di gadget destinati a motociclisti, però, quel che più conta è ottimizzare gli spazi, ed è per questo che conviene puntare su modelli che siano per quanto possibile leggeri e di dimensioni compatte. Il caricatore, mentre si è in viaggio, può essere fissato direttamente alla moto oppure allo zaino; così, una volta che si sarà giunti a destinazione, il power bank sarà pronto per essere usato. Ma, in alternativa si può pensare di ricaricare lo smartphone direttamente in viaggio.

Gadget365 e gli articoli personalizzati per i bikers

Qualora si sia a corto di idee, ci si può sempre lasciar ispirare dal catalogo di Gadget365 , un’azienda specializzata nella fornitura di gadget promozionali e personalizzati: fra questi ci sono, appunto, anche parecchi articoli che possono riscontrare il gradimento dei motociclisti. Gadget365 è una realtà italiana, con sede in Lombardia, e fa parte di Assoprom, che è una delle più importanti associazioni di settore, a dimostrazione della sua affidabilità e della sua professionalità.

Gli zaini personalizzati per i motociclisti

La lista dei regali più indovinati per un pubblico di motociclisti non può non includere gli zaini personalizzati: si tratta di prodotti sempre utili e che, in più, favoriscono la visibilità del marchio che viene stampato sopra. Molto più pratici rispetto alle borse per il computer e alle valigette, almeno in modo, gli zaini consentono di avere a disposizione tutto ciò di cui si ha bisogno senza ingombri, dato che vengono caricati direttamente in spalla. Gli zaini assicurano riconoscibilità al brand: vale la pena di approfittarne.

Gli altri gadget per i bikers

Ancora, non ci si può dimenticare in questa panoramica dei guanti, delle sciarpe e degli scaldacollo, tutti accessori molto importanti quando si è in sella a velocità elevate. E poi ci sono gli articoli per la sicurezza stradale, come per esempio i gilet catarifrangenti. È ovvio che si spera sempre di non averne bisogno, ma in caso di necessità non si può fare a meno di usarli, e quindi sono indispensabili per la dotazione di un motociclista. Infine, perché non proporre un raschiaghiaccio personalizzato, con tanto di guanto protettivo per rendere più semplici le operazioni di rimozione del ghiaccio?

L. M.