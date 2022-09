JAZZMI AROUND al Parco del Centenario: tre i concerti

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 settembre 2022 – A Trezzano sul Naviglio anche quest’anno torna con tre concerti il grande festival internazionale JAZZMI diretto da Luciano Linzi e Titti Santini. Un progetto innovativo che mette in rete cento location nella città di Milano, media partner, enti culturali e Amministrazioni comunali della Città metropolitana di Milano.

Nella sua storia più che centenaria, il jazz ha saputo parlare ai cuori di tutte le latitudini, elaborare forme di grande bellezza, fondere il portato individuale nella specie, migliorarci: il jazz è il simbolo di integrazione tra culture, di armonia tra musicisti e tra appassionati di tutto il mondo.

Gli appuntamenti trezzanesi, sostenuti dal Comune, si terranno al Parco del Centenario nel

pomeriggio di domenica 2 ottobre nell’ambito di JAZZ AROUND – ALL IN GREEN, in

collaborazione con Forestami, Città metropolitana di Milano e Fondazione di Comunità.

“Desidero ringraziare tutta l’organizzazione di JAZZMI – dichiara il sindaco Fabio Bottero – e i partner con cui collaboriamo da anni anche per altri progetti per il nostro territorio dal grande valore ambientale, socale e culturale. Non vediamo l’ora di accogliere la musica jazz anche a Trezzano”.

“Per il terzo anno – aggiunge Beatrice Ventacoli, assessora alla Cultura – Trezzano ospita una tappa di JAZZMI, nella cornice incantevole del Parco del Centenario. Speriamo che anche

quest’anno la nostra comunità e il pubblico partecipino numerosi ai tre concerti in programma:

crediamo molto nella qualità della manifestazione e nel valore aggiunto del lavoro di rete”.

I CONCERTI AL PARCO DEL CENTENARIO (Strada per Baggio)

ore 14

SUPER BAD

Progetto di musica jazz/funk con influenze rock ed elettroniche, fondato a Firenze nel 2018 dal

sassofonista Marco Caponi.

Marco Caponi (sassofono), Paolo Acquaviva (trombone), Valentina Bartoli (tastiere), Lorenzo

Ruggeri (chitarra), Tommaso Faglia (basso), Emanuele Bonechi (batteria).

ore 16

MACGUFFIN

Il progetto vede la luce nella primavera del 2016 dall’incontro fra tre musicisti della provincia di

Bergamo: un viaggio sonoro che attinge dai grandi artisti del jazz, del funk e della world music.

Enrico Moioli (chitarra), Gian Luca Albricci (basso), Thomas Poletti (batteria)

ore 18

MEFISTO BRASS

Nati nel 2019 a Milano, in forma di street band propongono un repertorio originale, frutto di un

metodo di composizione collettivo basato sull’improvvisazione e la rielaborazione di sonorità

tipiche della musica elettronica e techno, esclusivamente con strumenti a fiato e percussioni.

Giacomo Bertazzoni (sax tenore), Lorenzo Faraò (sax baritono), Niccolò Pozzi (susafono), Fabio

Danusso (rullante), Davide Turolla (grancassa)