Lega. Consiglio in via Bellerio: “Totale fiducia al segretario federale Matteo Salvini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2022 – In via Bellerio a Milano, quartier generale della Lega, si è svolto il consiglio federale, dal quale è emerso che gli esponenti del Carroccio hanno esplicitato la totale fiducia al segretario federale Matteo Salvini, la sua leadership, infatti, non è stata messa in discussione. Lo fanno sapere le fonti vicine al partito, con tutti i maggiori esponenti, da Zaia a Giorgetti, presenti all’incontro.