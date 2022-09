Milano Greek Week. 30 settembre ➡ Odazio Social Tour

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2022 – Venerdì 30 settembre, in occasione della Milano Greek Week, GiambellOrto, Dynamoscopio, Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio e Biblioteca Lorenteggio, organizzano un tour guidato per raccontare le varie realtà che si affacciano sul parco di via Odazio, uno snodo centrale del quartiere Giambellino.

Questo il programma dettagliato:

• Ore 18.00 – Casetta Verde

—> Racconto delle attività della Casetta, dell’orto condiviso e del contesto di quartiere a cura del Laboratorio di Quartiere.

• Ore 18.30 – Biblioteca

—> Presentazione della biblioteca e laboratorio per bambini.

Ore 19.00 – Mercato Lorenteggio

—> Racconto del processo di rigenerazione del mercato comunale a cura di Dynamoscopio.

Al termine, rinfresco in Casetta Verde a cura di GiambellOrto!

Partecipazione gratuita, registrazione obbligatoria. Per info scrivere a giambellinolorenteggio@gmail.com