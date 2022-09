Milano, nuovo stadio San Siro al via gli incontri pubblici sul nuovo stadio voluto da Inter e Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2022 – Prenderà via ufficialmente domani il dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro voluto da Inter e Milan. Un processo pubblico presentato oggi dal coordinatore Andrea Pillon che si articolerà complessivamente in 13 appuntamenti, tra cui cinque incontri pubblici, altri cinque incontri tecnici di approfondimento e due attività nel quartiere San Siro, di cui un sopralluogo partecipato all’area dell’attuale Meazza, con l’ultimo che riguarderà la presentazione della relazione finale. Il dibattito ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta del nuovo stadio di Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto. Si tratta di incontri aperti a tutta la cittadinanza. Si parte quindi domani a Palazzo Marino con la presentazione del dossier di progetto, mentre l’ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 18 novembre sempre nella sede del Comune di Milano con la presentazione della relazione conclusiva.

28 SETTEMBRE 2022 | ore 17.00 – 20.00

Stadio Milano: presentazione del dossier di progetto

Palazzo Marino (sala Alessi) – Piazza della Scala, 2, 20121 Milano MI

3 OTTOBRE 2022 | ore 17.00 – 20.00

Stadio Milano: le ragioni dell’intervento

Palazzo Reale – P.za del Duomo, 12, 20122 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

13 OTTOBRE 2022 | ore 17.00 – 20.00

Stadio Milano: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell’intervento

Palazzo Reale – P.za del Duomo, 12, 20122 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

17 OTTOBRE 2022 | ore 17.00 – 20.00

Stadio Milano: inclusione e sostenibilità sociale dell’intervento

Auditorium Baldoni – Via Giacomo Quarenghi, 21, 20151 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

24 OTTOBRE 2022 | ore 17.00 – 20.00

Stadio Milano: sostenibilità ambientale dell’intervento

Auditorium Baldoni – Via Giacomo Quarenghi, 21, 20151 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

18 NOVEMBRE 2022 | ore 18.00 – 19.30

Presentazione della relazione conclusiva

Palazzo Marino – Piazza della Scala, 2, 20121 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

CALENDARIO INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

I link per l’iscrizione al singolo appuntamento verranno rilasciati circa una settimana prima

5 OTTOBRE 2022 | ore 10.00 – 13.00

Stadio Milano: l’intervento proposto

Politecnico di Milano (Sala del Rettorato) – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

12 OTTOBRE 2022 | ore 10.00 – 13.00

Stadio Milano: la sostenibilità economica dell’intervento

Palazzo dei Giureconsulti – Piazza dei mercanti,2 – 20123 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

19 OTTOBRE 2022 | ore 10.00 – 13.00

Stadio Milano: Inclusione e sostenibilità sociale dell’intervento

Municipio 7 (Sala Olivetani) – Aia Anselmo da Baggio, 55 – 20153 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

21 OTTOBRE 2022 | ore 10.00 – 13.00

Stadio Milano: le attività sportive

Palazzo Coni (sala A) | Via Giovanni Battista Piranesi, 46 – 20137 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

27 OTTOBRE 2022 | ore 10.00 – 13.00

Stadio Milano: la sostenibilità ambientale dell’intervento

Municipio 7 (Sala Olivetani) | Aia Anselmo da Baggio, 55 – 20153 Milano MI

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

ATTIVITÀ NEL QUARTIERE

17 OTTOBRE 2022 | due turni (10.00-12.00 e 14.00-16.00)

Sopralluogo partecipato

Sopralluogo presso lo Stadio e le aree limitrofe

I link per l’iscrizione verranno rilasciati circa una settimana prima dell’incontro

30 OTTOBRE 2022 | Intera giornata

Laboratorio di quartiere

Durante la giornata è previsto un incontro dedicato ai ragazzi e alle ragazze (modalità e orari verranno resi pubblici nel corso del dibattito).