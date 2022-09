Nasce Crono, startup SalesTech

(mi-lorenteggio.com) Londra, 27 settembre 2022 – Viene annunciato oggi il lancio internazionale di Crono, startup SalesTech fondata a Londra da Alex Roggero, Lorenzo Tiberi, Marco Maddiona e Marco Rosmarini, 4 Founder italiani con l’ambizione di cambiare radicalmente il mercato internazionale delle vendite outbound nel mercato B2B, grazie al potere di dati, sequenze dinamiche e AI.

L’idea di Crono nasce da Marco Rosmarini proprio durante uno dei suoi precedenti impieghi come Sales Development Representative in un’importante multinazionale tecnologica. Il CRM che utilizzavano, leader di mercato nel settore, non era progettato per il prospecting. Il lavoro degli SDR era lento e complesso, nonostante fosse anche estremamente ripetitivo. La situazione non varia quando Marco cambia lavoro e si approccia al mondo delle startup e scaleup: nonostante si utilizzino alcuni tool ideati appositamente per il prospecting, manca ancora qualcosa.

Tutti i tool progettati per il prospecting oggi sul mercato infatti, oltre a non tenere minimamente conto del canale di preferenza del contatto, si basano su sequenze di eventi, vale a dire quelle serie infinite di messaggi email, LinkedIn, ecc. in cui tutti noi ci imbattiamo (e probabilmente odiamo) ormai ogni giorno. Lo scarsissimo livello di personalizzazione dei testi poi e la standardizzazione dei contenuti in contesti però sempre più soggetti a cambiamenti repentini come quelli in cui stiamo vivendo, hanno portato all’idea comune che: “l’outbound non funziona”. Non a caso, oltre il 50% del tempo di un SDR è sprecato in azioni che non coinvolgono potenziali clienti ma volte ad alimentare questa macchina fallimentare.

Le aziende negli ultimi anni hanno quindi deciso di riversare tutti i loro budget sull’inbound, alzando inevitabilmente, in modo esponenziale, i prezzi di acquisizione dei lead.

Eppure, i dati dicono tutto l’opposto: un corretto uso combinato di inbound (impensabile oggi farne a meno per qualsiasi azienda) + outbound porta a risultati decisamente migliori che l’utilizzo di uno solo dei due canali.

Dal desiderio di trovare una soluzione a questo problema, testimoniato anche da un centinaio di Manager, BDR e SDR durante la fase di validazione del prodotto, nasce quindi Crono.

Crono è il primo Copilot per Sales Reps, SDR e BDR, progettato per rendere semplice, veloce e soprattutto efficace l’outbound prospecting. Grazie a algoritmi AI, le azioni non vengono rese statiche e identiche per tutti i prospect, ma anzi vengono cambiate dinamicamente in base al contesto in cui ci si trova. Si avrà quindi come risultato sempre l’azione ideale, sul giusto prospect, nel momento perfetto per farla.

Grazie a integrazioni native con HubSpot, Salesforce, LinkedIn e Gmail inoltre, la piattaforma consente di lavorare in un ambiente estremamente intuitivo, che permette di effettuare un data entry a una velocità imparagonabile a qualsiasi altro tool, rendendo i CRM aziendali molto più completi e puliti.

“Crono è una vera e propria rivoluzione” dichiara Lorenzo Tiberi, CEO & Co-Founder della startup. “Durante i primi incontri con i clienti, per lo più startup e scaleup europee, abbiamo da subito ricevuto un grande interesse verso questo tipo di approccio, ma nemmeno noi ci aspettavamo risultati così sorprendenti. Dai primi dati di utilizzo, abbiamo calcolato un incremento di circa il 35% sulle performance di BDR e SDR rispetto al periodo pre-Crono”.

Crono sarà presente per i primi eventi ufficiali dal vivo mercoledì 28 settembre e giovedì 29 settembre presso il TechChill di Milano e a novembre 2022 a Lisbona, selezionata tra le startup vincitrici dell’ALPHA programme.

Trovate a questo link il sito ufficiale della startup: http://crono.one/

Redazione