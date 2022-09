Nuove amicizie da adulti: mission impossible? No, se si scelgono strumenti e soluzioni appropriati

Milano, 26 settembre 2022 – Ci sono fasi della vita in cui è molto semplice stabilire nuove amicizie, soprattutto negli anni della gioventù e dell’adolescenza. Quando arriva l’età adulta le situazioni sono segnate invece da ritmi serrati, poco tempo libero, molteplici responsabilità ed elevate aspettative. Si stabilisce così, in modo quasi inconscio, il convincimento che costruire nuove relazioni sia molto difficile, pressoché impossibile. Quanto c’è di vero in tutto questo? Come riscoprire il piacere di stringere nuove amicizie?

Le trasformazioni della vita adulta rendono complesso stabilire nuove amicizie

Il mondo degli adulti è fatto di molteplici cambiamenti. Trasformazioni che talvolta si traducono in autentiche rivoluzioni del proprio vivere quotidiano. Le situazioni che si possono presentare sono molte: dal trasferimento in una nuova cittadina per necessità lavorative alla ricostruzione di una rete di relazioni dopo la fine di un rapporto importante. Ma ci sono anche quanti intendono dare un taglio al passato e relative amicizie inappaganti.

Ci sono numerosi contesti che possono indurre il desiderio di riscoprire il piacere di fare nuove amicizie. Il web consente di definire, con semplicità, molte connessioni, eppure poco di frequente si traducono in vere relazioni. Il momento del passaggio dal virtuale alla dimensione di realtà concreta è spesso motivo di frustrazione, che disincentiva il gusto della scoperta.

Nel novero degli aspetti che incidono in senso negativo in quest’esperienza ci sono l’approccio seguito e le risorse tecniche impiegate. È essenziale, in primo luogo, rivolgersi a quanti hanno in comune interessi e, se possibile, certe esperienze di vita. Questi elementi facilitano, in misura sensibile, il percorso della reciproca scoperta e conoscenza.

Dalla qualità dei rapporti dipende l’effettiva possibilità di trasformare un incontro in un legame autentico. Da dove partire, concretamente, per riscoprire il piacere di fare nuove amicizie, in grado di accompagnarci magari per anni? L’importanza della selezione della community ideale.

Perché Meeters è la community per vivere il tempo libero valorizzando una nuova socializzazione

Per trovare la risposta migliore a “come conoscere persone?” vanno presi in considerazione quegli strumenti che consentono di condividere momenti unici con le persone giuste. Meeters è l’operatore specializzato nel campo della promozione dell’aggregazione sociale impegnato nella creazione di momenti sinceri di incontro. Rappresenta una comunità di più di 30.000 persone.

È quindi una risorsa preziosa per entrare finalmente in contatto con coloro che rivelano un’affinità in termini di interessi e passioni, ricorrendo a un percorso incentrato sulla semplicità. Grazie a Meeters, infatti, vengono create le condizioni per esperienze basate su inclusività, sicurezza e accoglienza. Valori che costituiscono la premessa irrinunciabile per rapporti destinati a durare. Si tratta del resto di un approccio che ha promosso una significativa presenza femminile all’interno della comunità.

La cura verso la qualità del tempo libero è ciò che unisce le persone, in base a una corrispondenza rispetto agli interessi. È costituito così un gruppo formato da utenti di pressoché ogni fascia di età, malgrado gli over 35 siano l’anima della community.

A conferma di queste prerogative ci sono le testimonianze dei partecipanti, verificabili anche su piattaforme esterne come Feedaty, realtà indipendente specializzata nella rilevazione dell’esperienza degli utenti. Opinioni che costituiscono un importante riscontro che porta all’iscrizione di nuovi partecipanti.

Vivere incontri con persone che hanno interessi e passioni comuni

A dare forza alle community di Meeters c’è una platea di persone adulte che vogliono passare dalla dimensione digitale a quella analogica per una socializzazione sensibile alle esigenze e preferenze individuali.

Sono accessibili numerose esperienze di gruppo ed eventi, che spaziano dai tour cittadini a spensierati apericena, dai tour in kayak alle visite guidate in destinazioni affascinanti, arrivando a passeggiate con picnic, trekking ad alta quota e molto altro.

Meeters permette di mettersi in contatto con i partecipanti prima dell’evento, ricorrendo anche a chat dedicate, così da rendere semplice e coinvolgente il passaggio tra dimensione digitale e fisica.

I rapporti che vanno a stabilirsi, siccome alla base hanno un processo di selezione incentrato su affinità e condivisione, possono durare nel tempo. Con la compagnia appropriata diventa finalmente realtà l’obiettivo di trascorrere momenti piacevoli e sinceri.

Vengono così sfruttate al meglio le potenzialità della digitalizzazione al servizio di un’esperienza offline appagante, incentrata sulla qualità. Un nuovo modo di fare amicizia e trascorrere il tempo libero, riscoprendo il piacere di non sentirsi più soli all’interno di una comunità pronta ad accogliere anche chi per la prima volta si approccia a questo tipo di opportunità.

Stabilisci nuove amicizie scegliendo esperienze concepite per dimostrarsi speciali, unisciti subito alla Community Meeters. Dì addio alla tua comfort zone per entrare in contatto con persone con cui puoi davvero condividere momenti di sincera spensieratezza.

L. M.