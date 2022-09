Open doors. A Brescia nove talk riflettono sulle prospettive dei musei del futuro

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 27 settembre 2022 – La Fondazione Brescia Musei all’Auditorium Santa Giulia a Brescia continua la serie di eventi dedicati al museo del futuro: Open doors. Il museo partecipativo oggi.

Nove incontri – da maggio a novembre 2022 – con i più importanti esperti nella gestione e nella valorizzazione dei patrimoni culturali e delle culture contemporanee italiani e internazionali. Al centro un tema centrale per la cultura: il museo partecipativo e sulle prospettive dei musei del futuro.

Gli incontri si tengono, in presenza, all’Auditorium di Santa Giulia a Brescia, prenotandosi via mail a cup@bresciamusei.com. E in streaming, previa registrazione, sul sito fad.fondazionescuolapatrimonio.it. La partecipazione è libera e gratuita. Tutti i talk sono tradotti in simultanea in italiano, inglese e in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

“Riparte il ciclo Open Doors. Il museo partecipativo oggi con una fondamentale novità a definire la cornice delle nostre discussioni: il 26 agosto a Praga è stata approvata la nuova definizione di museo che include specificamente il concetto di partecipazione afferma Francesca Bazoli, Presidente Fondazione Brescia Musei. Si tratta di un’ulteriore evidenza della salienza a livello internazionale del tema a cui abbiamo dedicato questo impegnativo ciclo di incontri con oltre 50 relatori nazionali e internazionali per la presentazione delle migliori case histories intorno al tema del museo come attore prioritario nella costruzione delle comunità, in linea con gli assunti della convenzione di Faro recentemente ratificata anche dall’Italia. È quindi motivo di grande interesse per il pubblico italiano approfondire con gli esperti relatori della giornata odierna un tema cruciale com’è quello del rapporto tra l’offerta culturale museale e il benessere e la salute. Seguiranno fino a fine novembre altri tre incontri decisivi per comprendere le molte sfaccettature della nuova idea di museo”.

Capitolium, Parco Archeologico Brescia Romana, Fondazione Brescia Musei

Otto sono le aree chiave identificate, nelle quali è possibile strutturare, alla luce delle esperienze oggi in corso, i percorsi necessari per trasformare il museo in un reale spazio di scambio sociale basato sulla partecipazione attiva: Coesione e connessione sociale; Empowerment; Educazione; Diversità; Benessere e guarigione; Creatività ed espressione; Co-creazione; Coinvolgimento e problem solving.

Obiettivo del progetto è creare un cantiere di progettazione aperto agli addetti ai lavori, ma che sia interessante per tutta la comunità, visto il ruolo che i musei sempre di più assumono come spazi di costruzione di cittadinanza, al di là di ogni possibile barriera educativa o socio-economica.

«Il mondo dei musei a livello globale, da quelli più centrali importanti a quelli più piccoli e geograficamente marginali, può portare avanti una transizione verso il museo come spazio di partecipazione attiva», chiosa Pierluigi Sacco, curatore del progetto.

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA

28/09/2022 – ore 16.30

La partecipazione che fa star bene

Le evidenze scientifiche mostrano sempre più chiaramente che la cultura può avere effetti molto positivi sul benessere psicologico e la salute. Il museo può quindi diventare anche un luogo in cui star bene.

19/10/2022 – ore 16.30

La partecipazione che ci aiuta a essere creativi

La creatività non è soltanto intuizione, ma è essere costantemente aperti a nuove idee e nuovi punti di vista. Il museo è il luogo di scoperta che ci permette di sviluppare le nostre capacità creative giorno per giorno.

09/11/2022 – ore 16.30

La partecipazione come co-creazione

Sempre più le nuove tecnologie digitali ci offrono possibilità di fare e creare assieme, sviluppando la nostra intelligenza collettiva. Il museo è il luogo che ci permette di prendere confidenza con queste nuove possibilità e con il loro entusiasmante potenziale.

23/11/2022 – ore 16.30

La partecipazione come soluzione ai problemi collettivi

La cultura ha sempre aiutato gli esseri umani a risolvere problemi importanti guardandoli da angolature differenti. Il museo può diventare anche il luogo in cui progettare assieme soluzioni più efficaci ai problemi della nostra quotidianità.

www.bresciamusei.com