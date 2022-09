Peschiera Borromeo, la sorella di Juan Carlos, morto tragicamente, lancia una raccolta per portare la salma a El Salvador

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2022 – Una raccolta fondi, lanciata su GoFundMe da Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, per riportare in patria la salma di un giovane prematuramente e tragicamente scomparso.

“Cerco un aiuto – scrive Glenda Maricela Mendez Alarcon – per permettere a mio fratello Juan Carlos di raggiungere il suo paese natale, El Salvador. Mio fratello – spiega – è scomparso il 9 Settembre mentre tornava a casa dal lavoro, ed è stato ritrovato il 23 Settembre, purtroppo deceduto, investito da un treno”.

“Non conosciamo le circostanze della sua morte – aggiunge – e questo ci addolora immensamente”.

“Vorrei essere con lui durante il suo ultimo viaggio – prosegue – e per confortare la nostra famiglia all’arrivo. Le spese di viaggio, per la cremazione e le autorizzazioni per il trasporto delle ceneri sono molto costose – conclude – per questo domando un vostro gentile aiuto, se potete”.

La campagna intanto è arrivata a 1.500 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/lultimo-viaggio-di-juancito

