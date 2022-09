Rho. Torna Puliamo il mondo

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 settembre 2022 – Quest’anno l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” giunge alla 30esima edizione.

A Rho il ritrovo è previsto sabato 1 ottobre alle 9.30 alla Casetta dei parco dei Fontanili (oltre il ponte di via San Martino) con tutti i volontari che desiderano partecipare. Occorre portare con sé guanti personali (se non in possesso vengono forniti dal Comune), vestiti e scarpe comode, antizanzare. Per raggiungere il punto di ritrovo è possibile arrivare in bicicletta seguendo la ciclabile di via San Martino.

“L’area prescelta è quella che va dal Parco dei Fontanili a via San Martino – spiega l’assessora all’Ambiente, Valentina Giro – Da tanti anni “Puliamo il mondo” aiuta a promuovere il rispetto dell’ambiente Il coinvolgimento dei cittadini è sempre stata una occasione per occuparsi insieme degli spazi verdi del territorio, dove spesso molti abbandonano rifiuti di ogni tipo. La partecipazione di chi sente come suo l’ambiente in cui viviamo e se ne prende cura è un elemento fondamentale, che aiuta l’amministrazione comunale a garantire per tutti spazi puliti e fruibili. Confidiamo ancora una volta nell’adesione di molti rhodensi. Costruire insieme un mondo più pulito è anche un modo per costruire pace e giustizia.

Per aderire basta scrivere una email a comunicazione@comune.rho.mi.it indicando il numero di partecipanti e un contatto. Chi volesse ulteriori informazioni può scrivere a lorenzo.baio@legambientelombardia.it.