ABB ospita i vincitori del premio JA nel proprio centro di eccellenza della robotica di Vittuone

(mi-lorenteggio.com) Vittuone, 28 settembre 2022 – Il Premio Impresa 4.0 è un’iniziativa organizzata congiuntamente, nell’ambito del programma Impresa in Azione, da ABB Italia e Junior Achievement Italia, l’organizzazione no profit più importante a livello mondiale per l’educazione imprenditoriale dei ragazzi delle scuole superiori. Nello specifico il riconoscimento è assegnato a quei progetti che più di altri si contraddistinguono per imprenditorialità, digitalizzazione e sostenibilità. Durante il percorso, i ragazzi sono supportati da attività didattiche specifiche e da volontari qualificati provenienti dal mondo aziendale, tra i quali 40 dipendenti di ABB, i Dream Coach.

“Anche quest’anno avere tanti colleghi che hanno partecipato con entusiasmo al progetto è stato fondamentale.” Commenta Eliana Baruffi, membro del board di Junior Achievement e Country Communications Manager di ABB Italia “L’affiancamento ai giovani ragazzi è un momento di formazione importante, in cui si possono condividere e rafforzare competenze ormai ritenute essenziali nel mondo del lavoro. Basi pensare alla collaborazione all’interno di un team, la costruzione di un business plan, la preparazione di un pitch e la definizione di un budget. Tutti elementi che grazie ai Dream Coach di ABB è stato possibile trasferire agli studenti”.

L’edizione 2022 del Premio Impresa 4.0 è stata vinta dal team Demetra JA della classe 3° dell’I.T.T. E. MAJORANA di Milazzo, con il progetto ESG (Eco Sustainable Garden), un impianto di raccolta dell’acqua piovana e di espulsione intelligente, che tiene conto di due parametri (Temperatura e umidità del terreno) per fornire un output di gestione di un sistema automatico e smart che si autoalimenta grazie all’energia solare.

Coniugando innovazione e sostenibilità in un progetto focalizzato alla preservazione di una risorsa importante come l’acqua, il team ha applicato un approccio di economia circolare e “messo in campo” tecnologie digitali abilitanti, presentando sul mercato una soluzione scalabile in grado di soddisfare le esigenze diversificate dei propri clienti potenziali.

Dopo la premiazione, avvenuta lo scorso giugno, ABB ha voluto concludere il percorso di quest’edizione del Premio Impresa 4.0, invitando i ragazzi vincitori nella propria sede di Vittuone e nel Robotics Technology Center: un centro di innovazione, showroom e laboratorio con alcuni tra i robot collaborativi più tecnologici e d’avanguardia a livello globale. In questo contesto gli studenti hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di una sessione di programmazione dei cobot ABB – imparando a conoscere le logiche e le modalità di programmazione di queste macchine uniche nel loro genere – sperimentare la realtà virtuale applicata alle operazioni di manutenzione da remoto e, infine, visitare il Global Solutions Center, Centro di Eccellenza italiano dove vengono sviluppate, ingegnerizzate e implementate applicazioni e soluzioni industriali poi applicate in tutto il mondo.

“E’ sempre unico per gli studenti vedere i nostri cobot e i nostri robot industriali per la prima volta. Il Robotics Lab è un luogo di innovazione che proietta subito i ragazzi nel futuro”, così commenta Maurizio Lepori, School Education Coordinator di ABB per la Business Area Robotics & Discrete Automation. “Durante la giornata gli studenti hanno avuto la possibilità di esplorare tutto il centro, guidati da uno dei nostri training manager: dal Lab GSC Global Solution Center, centro di eccellenza per le applicazioni speciali, alla programmazione dei robot industriali IRB120, fino alla programmazione dei cobot. Una giornata intensa e di valore in un campo dove la richiesta di persone qualificate è sempre maggiore. Un mondo dinamico dove la tecnologia si innova e trasforma continuamente”.

ABB, da anni, ha realizzato un pacchetto di robotica per le scuole e le università concepito per trasferire agli ingegneri di domani le competenze necessarie per lavorare con i robot e sviluppato per dimostrare e insegnare in aula concetti di programmazione ispirati a esempi reali. L’obiettivo del progetto Educational di ABB robotica è quello di insegnare e dimostrare in aula dei concetti di programmazione ispirati a esempi reali, utilizzando la stessa tecnologia adottata in campo industriale.

Ad accompagnare i ragazzi, i professori dell’Istituto Ettore Majorana, Massimo Bocca, Giovanni Spavara e il coordinatore del team, il Professore Giovanni Mancuso che hanno sempre supportato il progetto. “L’Istituto Ettore Majorana affianca, ormai da sette anni, alla didattica tradizionale, i percorsi di educazione imprenditoriale. Proprio quest’anno è arrivato con grande soddisfazione il Premio Impresa 4.0”, spiega con orgoglio il Prof Massimo Bocca. “Effettuare percorsi di educazione imprenditoriale diventa fondamentale per fornire ai ragazzi quelle conoscenze per inserirsi un domani nel mondo del lavoro”. Continua e conclude il prof. Giovanni Spavara. L’importanza dei professori nel contesto del Premio Impresa 4.0 è fondamentale, perché fungono da guida per i ragazzi e da interlocutori per i dream coach di ABB. Un connubio essenziale per condividere competenze e creare una squadra affiatata e coesa.

Vogliamo ancora una volta, quindi, ringraziare tutti i volontari ABB che quest’anno hanno partecipato all’iniziativa, il team Demetra JA che ha presentato un progetto innovativo, tecnologico e di grande attualità e i professori dell’Istituto che supportano gli studenti e il Premio 4.0 ogni anno.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi.

La Business Area Electrification di ABB è un leader globale nei prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, che opera in più di 100 paesi e con oltre 200 siti di produzione. I nostri oltre 50.000 dipendenti si dedicano a trasformare il modo in cui le persone vivono, si connettono e lavorano fornendo soluzioni per l’elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili. Stiamo plasmando le tendenze future dell’elettrificazione differenziandoci attraverso l’innovazione tecnologica e digitale, offrendo al contempo un’esperienza eccezionale per i nostri clienti attraverso servizi di pubblica utilità, industria, edifici, infrastrutture e mobilità.

Redazione