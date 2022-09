ALBAIRATE. POSTE ITALIANE CELEBRA IL 130° ANNIVERSARIO DEL CORPO MUSICALE ALBAIRATESE CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2022 – Sabato 1 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 20:00 in Piazza Giuseppe Garibaldi, Poste Italiane e il Comune di Albairate celebrano il Corpo Musicale Albairatese, fondato nel 1892, con uno speciale annullo postale.

L’annullo figurato, realizzato nel formato tondo, riproduce il logo della Banda e sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane insieme a prodotti da collezione selezionati. Per l’occasione sono state realizzate delle cartoline filateliche in edizione limitata valorizzate dal francobollo celebrativo Giornata della Filatelia emesso nel 2017 che riproduce strumenti musicali.

Alle 15:30 è prevista una cerimonia di timbratura alla presenza del Sindaco Pro Tempore Flavio Crivellin, del Vice Sindaco Maria Cristina Trezzi, del Presidente del Corpo Musicale Eugenio Montorfano e del Direttore di Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza.

Il timbro figurato sarà disponibile, a partire da lunedì 3 ottobre, per i 60 giorni successivi all’evento, allo sportello filatelico di Abbiategrasso in via San Carlo al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it