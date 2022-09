Comune di Buccinasco, Ai.Bi. e KIKO Milano insieme per le donne in difficoltà

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 settembre 2022 – Il Comune di Buccinasco (MI), l’ONG Ai.Bi. – Amici dei Bambini e il marchio leader nel settore dei cosmetici e del make up KIKO Milano. È dalla partnership di questi tre attori che nasce BENESSERE DONNA: uno sportello gratuito di ascolto e di supporto psicologico attivo presso lo Spazio Memo del Comune di Buccinasco. L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Il Trucco che Fa Bene”, che vede Ai.Bi. e KIKO Milano collaborare da oltre un anno con diverse attività in favore delle donne in difficoltà.

A spiegare la natura del nuovo progetto è il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti: “Lo sportello BENESSERE DONNA si aggiunge ai servizi alla cittadinanza già attivi presso lo Spazio Memo ed è indirizzato in primo luogo alle donne della comunità di Buccinasco che vivono un periodo faticoso della loro vita. Lo Spazio Memo, un bene confiscato alla mafia, oggi luogo di servizi e progetti

sociali per la comunità, diventa così anche luogo di ascolto e supporto per le donne e le mamme in situazione di difficoltà. Ci siamo battuti a lungo per questi beni al fianco dei nostri cittadini, tra cui l’amica Teresa Memo a cui fin da subito abbiamo deciso di dedicare i nuovi progetti sociali, e felici del nuovo servizio rivolto alle donne che, oggi, Spazio Memo può offrire grazie ad Ai.Bi. e Kiko Milano”.



Un supporto psicologico per le donne in situazione di fragilità



L’obiettivo di questo nuovo servizio è quello di fornire alle donne in difficoltà il supporto reale e gratuito di una psicologa professionista dell’associazione Ai.Bi. che possa aiutarle a elaborare le proprie ferite emotive, le situazioni di disagio, le fatiche e le fragilità.

“KIKO è felice di collaborare con Ai.Bi. per il secondo anno consecutivo al progetto Il Trucco che Fa Bene – afferma Giorgia Dellafior, Marketing Manager di KIKO Milano. Il nostro scopo è quello di offrire un aiuto concreto alle donne in difficoltà, dando loro l’ascolto e il sostegno necessari per riscoprire se stesse, comprendere il proprio valore e avere l’autostima e la forza necessarie per costruire il futuro proprio e della propria famiglia.”

“In un contesto estremamente complesso come quello attuale – ribadisce dal canto suo Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi. – diventa fondamentale per le istituzioni e le associazioni attive sul territorio riconoscere eventuali segnali di disagio per contrastarli e ritrovare il benessere psicologico. Grazie alla collaborazione con KIKO Milano e al progetto ‘Il Trucco che Fa Bene’ abbiamo potuto prontamente rispondere a quelle che sono le esigenze che abbiamo intercettato, offrendo un servizio che va a integrare il progetto La Tua Casa, avviato da Ai.Bi. e AIBC nel 2019.

Una villa confiscata alla ‘ndrangheta e risistemata per offrire accoglienza e protezione alle mamme sole e ai loro figli, accompagnandole attraverso un percorso di progressiva riconquista dell’autonomia”.

Lo sportello BEN – ESSERE DONNA sarà attivo ogni martedì e mercoledì pomeriggio presso i locali di Spazio Memo, in via W. Tobagi 5, a Buccinasco (MI). Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento chiamando il numero 340.0088431, oppure mandando una e-mail a sportellomemo@aibi.it