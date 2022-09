GARZENO (CO). RITROVATO SENZA VITA CERCATORE DI FUNGHI DISPERSO DA IERI

(mi-lorenteggio.com) GARZENO (CO), 28 settembre 2022 – – Ritrovato senza vita il cercatore di funghi disperso dal tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 settembre 2022. L’uomo, 71 anni, era andato nei boschi sopra Garzeno con altre persone. Si sono separati ma quando hanno visto che non tornava, gli altri hanno dato l’allarme. Sono cominciate le ricerche nella zona, impegnata la Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, insieme con i Vigili del fuoco e il loro elicottero, oltre all’automedica e ai Carabinieri. Attivata anche la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo. I soccorritori hanno trovato le tracce del suo passaggio, poi il ritrovamento dell’uomo. Era in una zona molto impervia, riverso a terra. Dopo la constatazione della morte, l’uomo è stato portato nella camera mortuaria. L’intervento è finito intorno alle 22:30.

I soccorritori a Bedollo

Sempre ieri, un uomo del 1957 di Trento è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi, dopo essere ruzzolato per una quarantina di metri in un canalone molto ripido in mezzo al bosco mentre stava cercando funghi sul Ceramonte (Bedollo, Altopiano di Pinè), a una quota di circa 1.200 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40 da parte del compagno che era con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si portavano due operatori della Stazione di Pergine e i Vigili del Fuoco. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto. L’uomo, che sbattendo la testa aveva perso temporaneamente conoscenza, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero, insieme al compagno, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

V. A.