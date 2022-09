La Statale Cinema 2022: 4 appuntamenti dal 3 ottobre, proiezioni gratuite in Statale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2022 – Ritorna La Statale Cinema, per quattro lunedì a partire dal 3 ottobre, con inizio delle proiezioni alle ore 20.30 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono 7.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al connubio tra cinema e sport.

PROGRAMMA

3 ottobre – Fuga per la vittoria, di John Huston (1981)

10 ottobre – La leggenda di Bagger Vance, di Robert Redford (2000)

17 ottobre – Invictus, di Clint Eastwood (2009)

24 ottobre – I, Tonya, di Craig Gillespie (2017)

Nel corso dell’ultima serata verrà consegnato dalla Fondazione UNIMI il Premio di laurea dedicato al regista Ermanno Olmi: sarà premiata con 3.000€ la migliore tesi di laurea magistrale sul cinema italiano (le candidature sono aperte fino al 26 settembre).

Ingresso gratuito

Per informazioni: https://lastatalenews.unimi.it/statale-cinema-2022