Photofestival 2022: dal 30 settembre al 31 ottobre la mostra diffusa “Un, due, tre, Milano!”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2022 – Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d’autore avviata il 14 settembre e in corso fino al 31 ottobre con oltre 150 mostre dislocate su tutto il territorio metropolitano e in alcune località lombarde, presenta un progetto fotografico dedicato alla città di Milano che si distingue per la modalità espositiva: dal 30 settembre al 31 ottobre la mostra “Un, due, tre, Milano!” mette in scena le fotografie di Ermanno Albano, Maurizio Aloi e Claudio Manenti in un percorso articolato che si sviluppa nelle vetrine delle attività commerciali di corso di Porta Romana, prosegue negli spazi della Biblioteca Vigentina per concludersi nel foyer del Teatro Carcano.

Milano è dotata di una bellezza nascosta che richiede a chi la cerca uno sforzo di ricerca. Albano, Aloi e Manenti lo fanno con un’indagine acuta, ognuno utilizzando lo stile che li caratterizza, alternando l’audacia di alcune composizioni alla solo apparente pacatezza di altre. Le architetture della nuova città proiettata nel futuro si accostano agli scorci di quella quotidianità che conserva una sua particolare poesia. Un modo insolito di guardare la città, alla ricerca di visuali sorprendenti e di segni di un fermento che sa stimolare ma anche proteggere.

La mostra “Un, due, tre, Milano!” è organizzata da Photofestival in collaborazione con l’Associazione Commercianti PortaRomanaBella (aderente a Confcommercio Milano), Teatro Carcano e Biblioteca Vigentina e si svolge con il patrocinio del Municipio Uno di Comune di Milano.

Negozi aderenti all’iniziativa: Coltelleria Lorenzi, My Home Café, Antichità Nanni, Erboristeria Linnè, Giada Donna, Anaclé, Sabrina Frigoli, Gioielleria Liviani, Ottica Chierichetti, I Pesciolini, Casalinghi Fornaro, Calze & Guanti Campogrande, Bottega delle Stampe.