PRESIDENTE FONTANA INCONTRA SINDACI E STAKEHOLDER LAGO ISEO

Monte Isola/BS, 28 settembre 2022 – A Monte Isola, tappa successiva del tour aree interne del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, si è tenuto l’incontro con i sindaci e gli stakeholder dei territori bresciani e bergamaschi. Presenti anche gli assessori regionali Davide Caparini, Lara Magoni, Fabio Rolfi e Claudia Terzi, oltre al sottosegretario Gabriele Barucco.

PRESIDENTE FONTANA: MISURE CONCRETE PER CITTADINI E IMPRESE – “Un incontro utile con gli amministratori del territorio – ha commentato il presidente Fontana – che ci ha permesso di verificare la piena condivisione dei progetti inseriti nella strategia delle ‘Aree Interne’, una risposta concreta e tempestiva alle richieste dei sindaci e dei cittadini che animano le comunità presenti sul lago Sebino”. “Siamo consapevoli che, dopo aver affrontato la crisi economica provocata dalla pandemia, ora la situazione internazionale sta rendendo difficile la vita delle imprese che non hanno certezze in merito al ‘caro energia’ e all’approvvigionamento delle materie prime necessarie per produrre. Con il ‘Piano Lombardia’ prima, con 4,5 miliardi destinati ai territori per favorire la ripresa, e con ulteriori misure finanziate con i recenti provvedimenti della Giunta regionale, puntiamo a svolgere il ruolo da sempre ricoperto da Regione Lombardia: stare al fianco di chi produce, contribuire a generare occupazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

ASSESSORE TERZI: SEBINO AREA STRATEGICA – “Il Sebino – ha sottolineato l’assessore Claudia Terzi – si conferma un’area strategica per Regione Lombardia che ogni anno predispone la programmazione per i finanziamenti di nuovi interventi di completamento, ammodernamento e incremento di opere afferenti al demanio della navigazione interna. Dal 2018 al 2021 abbiamo stanziato oltre 8 milioni per 34 interventi sul Sebino e a questi si aggiungono le risorse del Piano Lombardia, 470.000 euro per il Lago d’Iseo, assegnate all’Autorità di Bacino per interventi sulle aree portuali e non solo”. “Il sostegno all’economia del territorio – ha aggiunto – si conferma infatti una priorità dell’agenda regionale e ricordo anche che nel 2020 e nel 2021 il canone demaniale è stato scontato del 30% per quelle attività costrette alla chiusura a causa del lockdown”.

“Regione – ha rimarcato – sostiene il Sebino non solo per la navigazione, l’unica in Lombardia di competenza regionale, ma anche per tutto ciò che circonda il lago: penso alla passerella ciclopedonale di collegamento tra la sponda bresciana e bergamasca a Costa Volpino, cofinanziata da Regione Lombardia, e al recente riconoscimento ministeriale della Ciclovia Anello Iseo nelle Ciclovie nazionali, tema su cui Regione si è già impegnata mettendo a disposizione risorse per la progettazione e realizzazione di alcuni tratti”.

ASSESSORE CAPARINI: MISURE EFFICACI E TEMPESTIVE – “La grande intuizione del presidente Fontana e della nostra Giunta di anticipare i provvedimenti del Governo con il ‘Piano Lombardia’ per il rilancio economico dei territori colpiti dalla crisi provocata dalla pandemia, ha dimostrato – ha affermato l’assessore Davide Caparini – di essere una misura efficace e con una visione ben precisa. L’attenzione riservata alle ‘Aree Interne’, in particolare Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano, si rivela puntuale e lungimirante in quanto sa valorizzare le potenzialità di una delle aree più attrattive della Lombardia: settore manifatturiero, cantieristica navale, turismo, arte e cultura”.

ASSESSORE MAGONI: INVITO A SCOPRIRE LUOGHI AFFASCINANTI – “Regione Lombardia – ha ricordato l’assessore Lara Magoni – è da sempre vicina ai territori con interventi mirati per la riqualificazione di aree e strutture, fattori imprescindibili per la promozione e valorizzazione del turismo. In particolare, l’Area Interna Laghi Bergamaschi, insieme al Sebino Bresciano, è una realtà che ha tutte le potenzialità per essere attrattiva. Tradizioni, cultura e paesaggi unici che permettono a queste zone di far scoprire ai visitatori luoghi affascinanti, adatti ad un turismo per tutte le stagioni. Basti pensare a Montisola, località che dimostra come i grandi eventi possono diventare l’occasione per far apprezzare tradizioni, terre e percorsi enogastronomici ad un pubblico internazionale. Risultati possibili grazie alla qualità e all’efficienza dei servizi proposti. Come a Costa Volpino, dove il Piano strategico Arest prevede una serie di interventi infrastrutturali che porteranno ad un notevole miglioramento delle aree lacuali della sponda nord del Lago d’Iseo”.

ASSESSORE ROLFI: INTERVENTI A 360 GARDI PER IL SEBINO – “Agricoltura, foreste e pesca. Per il Sebino abbiamo – ha spiegato l’assessore Fabio Rolfi – abbiamo messo in campo azioni mirate in collaborazione con i sindaci, i consorzi e le realtà territoriali. Abbiamo finanziato l’ammodernamento e la sostituzione del frantoio di Monte Isola e la realizzazione della Strada dell’olio del Sebino Bresciano. Sulle foreste, quindi, stanziate risorse per intervenire contro il bostrico e affrontare i cambiamenti climatici così come abbiamo rilanciato l’attività dell’incubatoio di Iseo. Agricoltura significa turismo e attrattività, ma anche economia e cura del territorio”.

SOTTOSEGRETARIO BARUCCO: A MARZO LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON I CONSOLI – “Stiamo organizzando – ha annunciato il sottosegretario Gabriele Barucco – per il prossimo mese di marzo un evento nelle province di Bergamo e Brescia cui saranno invitato gli 80 consoli presenti a Milano. Una iniziativa che ha lo scopo di promuovere e valorizzare le bellezze della nostra Lombardia investendo chi rappresenta Stati stranieri di diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche nei Paesi che rappresentano. C’è molto lavoro da fare, lo faremo con impegno e convinti che porterà a ottimi risultati”.