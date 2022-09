Rho. Al ritmo delle donne – contest per cantautrici

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 settembre 2022 – Largo alle voci delle donne e alla loro capacità di esprimere attraverso musica e testi le loro emozioni. Sabato 1 ottobre andrà in scena il contest “Al ritmo delle donne” organizzato da Arcichedonne con il contributo del Comune di Rho. L’evento è previsto in piazza San Vittore.

Dalle 10.30 alle 15.45, con una pausa per il pranzo per un “Pink Nic” fra le 12.30 e le 14.30, le cantautrici semifinaliste si esibiranno davanti alla giuria in modalità buskers, con un semplice microfono e gli amplificatori al loro fianco: si tratta di Alice Isnardi, Aria, Chiara White, Frensis, Giuliana, Laura Sirani, Luna, Marilì, Marinella, Sam Delacroix, Scate, Valentina Brozzu, Vea. Alcune sono del territorio, altre arrivano da città più lontane, come Torino, Firenze, Modena.

Il progetto è stato finanziato grazie al bando del Comune che assegnava alle associazioni di Rho contributi per la realizzazione di attività culturali.

“Questa proposta si è distinta per la novità del contest e del target: una nuova esperienza che punta a riconoscere il talento delle donne come autrici ed interpreti della propria musica. Siamo felici di accogliere in piazza le cantautrici della nostra città e quelle che arriveranno da fuori”, dichiara l’assessora alla cultura Valentina Giro. “Vogliamo sottolineare come la musica sia strumento di comunicazione e unione – aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità Alessandra Borghetti – Spero che la città risponda numerosa e con entusiasmo perché il talento delle cantautrici merita un grande pubblico”.

Alle ore 15.30 sono previste le premiazioni, mentre il centro inizierà ad accogliere gli eventi della Buona Notte Bianca dei bambini, slittata a questo fine settimana a causa del maltempo di sabato scorso,.

Alle ore 19.30 si terrà una jam session con le cantautrici al Ca’ Nostra di via Madonna 93. La finale è prevista domenica 2 ottobre alle 18, tutto all’Arci Adua di via Terrazzano 7: prima della cena Laura Pescatori presenterà il libro “Femita – Femmine Rock dello Stivale”, per l’iniziativa “Penne d’autrice”. In seguito si terrà il concerto della madrina Cristina Nico, ospite della serata. Sono poi previste l’esibizione delle finaliste e la premiazione della vincitrice.

In caso di maltempo, tutto si trasferirà alla Casa delle Donne a Passirana, via Sant’Ambrogio 6.