Trezzano. Nasce il Centro per l’Infanzia

Trezzano sul Naviglio, 28 settembre 2022 – Nasce un nuovo un servizio dedicato ai più

piccoli per rispondere ai bisogni di bambine e bambini favorendone lo sviluppo di potenzialità, relazioni, autonomia e superando disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, oltre a promuovere la lettura ad alta voce con i bambini. Con la volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie per una migliore conciliazione dei tempi.

Presso la Biblioteca delle Storie Infinite, in Piazza Madre Teresa di Calcutta 5, martedì 4 ottobre aprirà il Centro per

l’infanzia, rivolto ai bambini e alle bambine dai 24 ai 36 mesi (max 20 posti disponibili,

con priorità a chi è inserito in lista d’attesa presso i nidi comunali).

La partecipazione è gratuita: il progetto infatti ha ottenuto il finanziamento regionale

attraverso il Bando E-State + Insieme 2022 quindi fino al 31 marzo 2023 sarà gratuito per le famiglie che ne faranno richiesta.

“Con questo nuovo servizio comunale – spiega Sandra Volpe, assessora alle Politiche sociali – rispondiamo ai bisogni delle famiglie, in particolare a chi è rimasta in lista d’attesa per i nidi comunali, favorendo quindi la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e la socializzazione. Grazie al finanziamento regionale, gratuitamente mettiamo a disposizione dei più piccoli i bellissimi spazi della nostra Biblioteca dei bambini che solitamente al mattino è chiusa al pubblico: questo luogo diventerà un Centro per l’infanzia con un servizio gestito da educatrici professionali. Iniziamo in via sperimentale dalla prossima settimana”.

Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 a partire dal 4 ottobre (con

chiusure previsti secondo il calendario scolastico). La frequenza potrà essere flessibile, da un minimo di 2 ore a un massimo di 4 ore giornaliere.

Lunedì 3 ottobre si terrà una riunione informativa alle ore 10 presso la Biblioteca delle

Storie Infinite (piazza Madre Teresa di Calcutta al TR4).

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla coordinatrice dei nidi comunali Melisa Savoia: mail: msavoia@comune.trezzano-sul-naviglio-mi.it tel: 02 48418254.

COS’È IL CENTRO PER L’INFANZIA

Il Centro per l’infanzia un servizio educativo integrativo a carattere sperimentale,

attivato non a caso presso la biblioteca per poter promuovere la lettura ad alta voce con i bambini.



Gli studi sui bambini di età prescolare, infatti, hanno ampiamente sottolineato come la narrazione costituisca una strada privilegiata affinché il bambino possa entrare precocemente a contatto con la lingua scritta e ricavarne insieme piacere e competenza: la lettura per i bambini è un “momento

magico” e si colloca in un momento libero da vincoli e dalla frenesia della vita quotidiana.

L’adulto è a disposizione del bambino e si dedica completamente a lui, lasciando spazio a una comunicazione libera, stimolante, emozionante e complice tra bambini e con l’adulto stesso, che si crea attraverso le situazioni che prendono vita tra le pagine del libro, rinsaldando il legame affettivo.

Il servizio sarà curato dalle educatrici che già gestiscono il post orario dei nidi comunali.