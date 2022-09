WELFARE. INAUGURATA CASA COMUNITÀ DI VAPRIO D’ADDA

(mi-lorenteggio.com) Vaprio d’Adda/MI, 28 settembre 2022 – Si è svolta questo pomeriggio, alla presenza della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, del direttore generale dell’Asst Melegnano e della Martesana, Francesco Laurelli e del sindaco di Vaprio d’Adda Luigi Fumagalli, l’inaugurazione della Casa di Comunità (CdC) di Vaprio d’Adda del Distretto Adda, la prima delle quattordici case previste per l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana.

La struttura, situata nella stessa sede del POT ‘Crotta Oltrocchi’, fondato nel 1851, prosegue nel solco della tradizione di una sanità vicina al territorio e diventerà, grazie ai nuovi sevizi erogati, un punto di riferimento importante non solo per il comune di Vaprio, ma per tutto il territorio circostante del Distretto Adda.

GLI SPECIALISTI DELLA CDC – All’interno della Casa della Comunità, in cui lavora un team di oltre 50 operatori fra specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, infermieri ADI, ambulatoriali e di comunità, operatori tecnici, assistenti sociali, personale amministrativo e personale di supporto, sono presenti diversi servizi e vengono svolte varie attività, tra le quali: Punto Unico di Accesso (PUA), servizio di assistenza domiciliare, Centro Unico di Prenotazione (CUP), servizi amministrativi (scelta e revoca, iscrizione al SSR, richiesta tessera Sanitaria, esenzioni ticket e rimborsi), sportello informazioni, medicina generale, infermiere di famiglia e di comunità, continuità assistenziale, servizi sociali alla persona, punto prelievi, servizi per la salute mentale e dipendenze, ma anche programmi di screening.

MEDICINA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE – Per quanto riguarda la medicina e la diagnostica ambulatoriale sono presenti ambulatori specialistici di: cardiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare-angiologia, dermatologia, endocrinologia, diabetologia e ambulatorio del piede diabetico, neurologia, oculistica/ortottica, otorinolaringoiatria, proctologia, pneumologia, reumatologia, senologia, urologia e odontoiatria a cui possono rivolgersi tutti i cittadini. Inoltre, per quanto riguarda la diagnostica ambulatoriale, sono presenti dei percorsi condivisi con il POT che offrono la possibilità di eseguire diversi esami come: ecografia tiroide e paratiroide, mammaria, addome, screening displasia anca, ecografia muscolo tendinea, ghiandole salivari, cute, sottocute e linfonodi, screening mammografico, OPT, RX torace e ossa, TC 128 strati e spirometria globale. Infine, è attivo un ambulatorio infermieristico, gestito da infermieri, che assicura prestazioni assistenziali. Possono accedere tutti i cittadini, su appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre il sabato dalle 8 alle 14.